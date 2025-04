Dybala ancora sul suo futuro: “Mi piacerebbe giocarci, ma non so se…”

Le parole di Paulo Dybala non sono affatto passate inosservate: ecco il contenuto dell’ultima intervista della ‘Joya’

Con la volontà di bruciare le tappe per il rientro dall’infortunio restando comunque vicino alla squadra anche in questo finale di stagione, Paulo Dybala ha lanciato dei messaggi importanti all’indirizzo della Roma e dei Friedkin, al suo fianco anche e soprattutto nei giorni che di fatto hanno sancito lo stop della ‘Joya’ fino al termine della stagione.

Intenzionato a rispettare il contratto che lo lega ai giallorossi – rinnovatosi automaticamente a causa delle presenze messe a referto – il numero 21 della Roma ha in testa solo ed esclusivamente il club capitolino nel medio-lungo periodo. Tuttavia, il ‘richiamo’ di casa potrebbe poi portare Dybala a lasciare la Serie A, almeno in linea teorica. L’interessamento del Boca Juniors per il gioiello argentino non è un mistero. Del resto gli Xeneizes hanno lanciato dei segnali importanti per la ‘Joya’ contestualmente alle manovre già effettuate per Paredes. Intervistato ai microfoni di ‘Los Edul’, l’attaccante della Roma ha parlato di questo e di tanti altri temi.

Calciomercato Roma, Dybala rincara la dose: “Mi mette presse. Futuro? Non so se accadrà”

“Mi piacerebbe giocare in Argentina, ma non so se succederà“: così Dybala ha chiosato, allargando poi la sua riflessione e passando in rassegna anche il ‘ruolo’ giocato da Paredes. E infatti il numero 21 della Roma ha continuato:

“Paredes? Mi mette pressione, sì (ride, ndr). Conosco l’affetto dei tifosi del Boca Juniors: lo vedo sui social. Ci sono foto di me quando ero piccolo e c’è anche quello che ha detto Paredes; è comunque bello perché non ho mai giocato alla Bombonera. Ora Paredes mi ha invitato a vedere la sfida contro il Benfica”.