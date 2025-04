Guardiola alla Roma, cifre clamorose e accordo

Guardiola alla Roma. Il mercato continua a lanciare le sue frecce cariche di suggestioni che stordiscono. Ed il tema allenatore della Roma intriga tanti.

Alla fine del campionato in corso verrà il momento del congedo da Claudio Ranieri. Tutto previsto, come da copione.

Un addio soltanto parziale dal momento che il tecnico romano entrerà nei quadri dirigenziali della Roma, ma sempre di addio comunque si tratta. Un addio che lo straordinario lavoro fin qui svolto da Claudio Ranieri rende straordinariamente complicato. Difficile immaginare un allenatore più in sintonia con l’intero ambiente giallorosso, città, proprietà, dirigenti, squadra, tifosi dell’ex tecnico del Cagliari. Ma un dopo-Ranieri, inevitabilmente, vi sarà ed è a questo che da tempo la società Roma sta lavorando. E se dalla scelta del tecnico si ‘leggono’ in controluce le ambizioni di una società, ecco che la Roma punta un tecnico di prima fascia.

Guardiola alla Roma, accorda tra bookmaker: la quota è crollata su Sisal e Snai

Continuare a crescere. Questo il chiaro segnale lanciato dalla proprietà americana. Quindi non soltanto giocatori di qualità e dal rendimento assicurato ma anche, e soprattutto, una guida tecnica di personalità in grado di reggere le non comuni pressioni della capitale.

In ottica panchina della Roma di nomi ne sono circolati a iosa. Furbescamente Claudio Ranieri ne ha rispediti più di qualcuno al mittente. Il nome che ora sembra spuntare con insistenza non lo fornisce la stampa specializzata bensì ben note agenzie di scommesse. E la scommessa verte sul nome più grande: Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City come prossimo allenatore della Roma è quotato 12 da Sisal.it, quando soltanto pochi giorni fa la sua quotazione toccava quota 50 e oltre. Cosa sta accadendo?

La domanda sorge spontanea quando l’attuale quota 12 di Sisal.it sembra trovare una più che sospetta conferma su Snai.it che quota, a sua volta, Pep Guardiola alla Roma a 15. Un repentino crollo delle quote forse dovuto a voci su una possibile trattativa o a causa di qualche puntata pesante arrivata sui bookmaker. Ma se fino a qualche giorno fa l’eventualità soltanto di pensare Guardiola sulla panchina della Roma non era nemmeno lontanamente ipotizzabile, ora sembrano esserci almeno gli ‘elementi’ per costruire un sogno.

Resta una quota molto alta, ma se prima era proibito anche solo sognare un accostamento del genere, ora secondo i bookmaker è lecito farlo. Almeno per ora.