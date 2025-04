Inter-Roma, assenza choc: infortunio UFFICIALE

Ecco le ultime in merito alle condizioni di una delle pedine più attese per la sfida tra Inter e Roma, programmata per il 26 aprile.

Cinque punti e un calendario di ferro… questo distanzia la Roma di Sir Claudio Ranieri dall’utopico quarto posto che fino ad una manciata di settimane da appariva come una prospettiva semplicemente ridicola a cui aspirare.

La sensazione è che, attualmente, i giallorossi dovranno più che altro concentrarsi partita dopo partita nell’ardua impresa di non perdere terreno dalla zona della qualificazione alle coppe europee, il tutto considerando che, dopo una sfida con un Verona tutt’altro che arrendevole, i capitolini dovranno affrontare in ordine Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan…

La fine della stagione, come manifestato dallo stesso spiacevole infortunio di Paulo Dybala, è un terreno impervio sul quale coltivare le proprie certezze su calciatori ampiamente sfruttati nel corso della stagione e, difatti, sono emerse novità spiacevoli in merito ad uno di coloro i quali sarebbe dovuto essere un protagonista indiscusso della sfida tra l’Inter di Inzaghi e la Roma di Sir Claudio.

Thuram ko: il comunicato dell’Inter

L’affascinante cammino della corazzata nerazzurra guidata dal tecnico piacentino è attualmente nel momento più delicato della stagione, poiché, dopo aver passato il turno con un Bayern acciaccato dagli infortuni, nel giro di una manciata di partite quello che per la gran parte dei tifosi nerazzurri appariva come un sogno tutt’altro che irrealizzabile, potrebbe repentinamente trasformarsi in una cocente delusione, in grado persino di mettere in discussione la panchina del tecnico attualmente più chiacchierato, e probabilmente stimato, della penisola.

Mister Inzaghi avrà dunque la necessità di avere a disposizione tutte le pedine più preziose dello scacchiere fornito da Belle Marotta, a cui, tuttavia, è stato più volte rimproverato di non aver assemblato un organico sufficientemente fornito per affrontare tre competizioni.

Le reprimende non sono relative alla qualità dell’undici titolare (platealmente tra i più forti del Vecchio Continente), ma a coloro i quali dovrebbero fungere da sostituti nei periodi più intasati (come quello in corso). In tal senso potrebbe pesare e non poco l’ultima novità riportata direttamente dalla società milanese relativa all’affaticamento muscolare di Marcus Thuram, il quale rischia di saltare la Roma, anche e soprattutto per salvaguardarsi in ottica Barcellona in Champions. Si tratterebbe di un’assenza importante, visto il lavoro di qualità e intensità che il centravanti francese svolge tanto tra le linee, quanto in profondità.