Ribaltone Friedkin, l’accordo bianconero è saltato

Il calciomercato estivo si prepara ad avviare una serie di profonde metamorfosi, capaci di modificare concretamente l’attuale panorama calcistico eruopeo

L’estate in arrivo è pronta a riservare ai tifosi giallorossi una serie di sorprese particolarmente impattanti per il futuro prossimo della Roma, che nella stagione in corso ha vissuto una delle sue annate più burrascose e imprevedibili di sempre.

Difatti molti sostenitori capitolini, anelando al protrarsi dell’ultimo rassicurate periodo sotto la gestione di Sir Claudio, hanno tentato invano di bombardare di affetto e complimenti il tecnico nato a Testaccio, nel tentativo di trattenerlo in panchina per un’altro anno.

Missione fallita, dato che lo stesso Ranieri ha esplicitamente dichiarato di voler fare una pausa dal calcio, o quantomeno dai pressanti compiti che caratterizzano l’opprimente quotidianità di un allenatore.

L’eroe di Leicester, tuttavia, non abbandonerà di punto in bianco la sua amata Roma, dato che continuerà (ancora non si sa se in veste di consulente esterno o di dirigente) a fornire informazioni e indicazioni preziose a Dan Friedkin. Il magnate americano sinora, al netto di errori evidenti abbagli, ha dimostrato di tenere alla sua esperienza da imprenditore calcistico, investendo una generosa quantità di denaro sulla società giallorossa e non solo.

Colpo di scena Friedkin: Calver-Lewin esce dai radar del Newcastle

Quello del centravanti è senza dubbio alcuno uno dei temi più delicati e urgenti dell’odierno panorama calcistico europeo, dove i bomber di razza sembrerebbero essere una specie in estinzione per via di un nuovo approccio tattico in cui una punta poco mobile e scarsamente dotata tecnicamente risulta spesso mal amalgamata all’economia tecnico-tattica della squadra (basti pensare al PSG di Luis Enrique a cui manca totalmente un bomber di ruolo).

In questo momento il Newcastle si trova a dover fare i conti con un’annunciata migrazione di punte, dato che sia Isak che Wilson potrebbero abbandonare il centro sportivo britannico per tentare fortuna altrove.

Consapevoli di tale rischio, i vertici dei magpies hanno messo nel mirino alcuni possibili sostituti, tra i quali nelle scorse settimane spiccava Calver-Lewin dell’Everton.

Secondo quanto riportato da Football Insider, tuttavia, il centravanti dei Friedkin sarebbe scivolato in basso nella lista dei desideri del Newcastle a causa di una serie di acciacchi fisici che ne minerebbero l’appeal (anche e soprattutto perché il sopracitato Wilson abbandonerà i magpies proprio per il medesimo motivo).