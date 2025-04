Roma-Verona, dal nuovo allenatore alla formazione: la conferenza di Ranieri | LIVE

Roma-Verona, domani i giallorossi in campo all’Olimpico contro i veneti per ritrovare la vittoria che manca da due turni. Le parole di Ranieri LIVE

Un Sabato Santo con la Roma. Domani sera i giallorossi cercheranno di prendersi tre punti contro il Verona per cercare di mantenere vive le possibilità di una difficilissima qualificazione alla prossima Champions League. Anche perché la sconfitta della Lazio contro il Bodo ha di fatto escluso ogni possibilità per le italiane di prendersi il quinto posto nella massima competizione europea.

Detto questo è evidente che, dopo due pareggi di fila, la voglia della Roma sia quella di tornare alla vittoria contro un avversario abbastanza tranquillo in classifica e che non dovrebbe creare chissà quali particolari problemi. Certo, il Verona non ha raggiunto ancora in maniera aritmetica la salvezza, ma ci sono troppe squadre in mezzo per pensare a qualcosa di diverso. E la Roma ne può anche approfittare. Ovvio che anche il bagno di folla di ieri al Tre Fontane può aiutare una squadra a cercare una vittoria che potrebbe rivelarsi decisiva. Vedremo.

Intanto, la Lega Serie A, ha reso noti date e orari delle prossime due partite dei giallorossi: Inter-Roma si giocherà sabato 26 aprile alle 18, mentre Roma-Fiorentina domenica 4 maggio alle 18.

Roma-Verona, la conferenza di Ranieri

La conferenza stampa di Ranieri è in programma alle 12:30. Segui con noi tutti gli aggiornamenti…