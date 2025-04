Un nazionale per la Roma: acquisto low cost a stelle e strisce

Un nazionale è pronto a sbarcare in casa Roma: si tratta di un possibile acquisto low cost, direttamente di provenienza a stelle e strisce: lo porta Ghisolfi

Il dirigente francese si sta portando avanti con il lavoro anche prima dell’annuncio del nuovo tecnico: ci sono dei profili sondati anche al di fuori dei campionati europei: uno in particolare viene direttamente dall’America e può fare al caso dei giallorossi.

Il mercato entra nel vivo anche se siamo lontani dall’apertura della finestra estiva. Non va dimenticato che in questa stagione ci sarà uno spazio aggiuntivo per operare, prima dell’inizio del Mondiale per Club, dal 1° al 10 giugno. Anche le squadre che non saranno impegnate nella competizione americana potranno comunque operare e per questo si potranno mettere a posto i bilanci prima della fatidica scadenza del 30 giugno. Ghisolfi sa di dover cedere prima di acquistare ma l’obiettivo è anche quello di accaparrarsi alcuni giocatori di prospettiva, cercando di anticipare la concorrenza. Dell’attaccante si è parlato spesso, così come di un difensore, visto che Hummels darà l’addio al calcio.

In rampa di lancio c’è però anche un centrocampista. Dopo aver pressato molto sul nome di Frattesi, ad oggi l’ex centrocampista del Sassuolo sembra essere più lontano. Il costo del cartellino, per richiesta dell’Inter è ancora troppo elevato e per questo ci si potrebbe orientare su altri tipi di profili, che militano all’estero.

La Roma sonda il terreno per Pedro Vite: può essere un buon rinforzo a centrocampo

L’ultimo nome che circola da più parti sulla stampa internazionale (soprattutto in Sud America) è quello di Pedro Vite. Stiamo parlando di un centrocampista centrale di 166 cm, molto rapido e con buone capacità di inserimento. Il classe 2002 milita nella MLS, con la maglia del Vancouver Whitecaps. Il mediano è anche una presenza fissa nella nazionale ecuadoriana e vuole a tutti i costi provare l’esperienza in un club europeo.

Dopo aver lasciato l’Independiente del Valle, Pedro Vite è da diversi anni nella MLS e nell’ultima stagione si sta mettendo in mostra come uno dei prospetti più interessanti. La valutazione potrebbe essere attorno ai 6-7 milioni di euro e questo lo rende molto appetibile, considerando anche l’età. Vedremo se i Friedkin decideranno di tornare ad investire sul campionato americano, prendendo un prodotto della MLS, come avvenuto qualche tempo fa con Reynolds.