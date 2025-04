25 milioni e addio Roma: è chiusa per la Juventus

Calciomercato Roma, 25 milioni per il ritorno di fiamma e addio giallorossi. La questione sembra chiusa anche per la Juventus e per il Napoli

Non solo il nuovo allenatore. Ma dentro la Roma una priorità importante per la prossima stagione è relativa anche ad un attaccante. Se nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di una possibile partenza di Dovbyk, che nonostante i gol non sta convincendo del tutto, anche se l’ucraino dovesse rimanere in giallorosso una punta Ghisolfi la dovrà portare a Trigoria.

Anche perché, nonostante il rinnovo contrattuale fino al 2027, e un finale di stagione che gli potrebbe regalare qualche maglia da titolare, pure il futuro di Shomurodov è tutt’altro che scontato. C’è aria di rivoluzione (o mezza) dentro Trigoria sulla prima linea e di nomi ne usciti diversi. Da Lucca, ad esempio, per il quale Ranieri nello scorso mese di gennaio ha confermato l’interesse, a Krstovic del Lecce. Anche se su quest’ultimo le cose non è che siano così semplice.

Calciomercato Roma, 25 milioni dal Betis per Krstovic

Secondo le informazioni che sono state riportate in queste ore dal portale transferfeed.com infatti, il Betis, che già lo aveva cercato nello scorso mese di gennaio offrendo 15 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante del Lecce (ritenuti insufficienti) potrebbe tentare di nuovo l’assalto per il giocatore toccando quindi i 25 milioni che Corvino chiede. Una cifra che si potrebbe abbassare in caso di retrocessione dei salentini, ma nel caso la truppa di Giampaolo dovesse rimanere in A, con i gol della punta, allora sotto questa cifra non si dovrebbe scendere.

Krstovic è diventato, si legge ancora, un obiettivo principale per il Betis – prossimi avversari della Fiorentina in Conference League – che hanno quindi messo la freccia nei confronti di Roma, Juventus, Napoli e delle due milanesi che nel corso di questo tempo ci hanno fatto un pensiero. In poche parole il colpo si complica.