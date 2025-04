Addio Napoli e nuovo club per Conte: accordi “già fatti”

Addio Napoli e nuovo club per Conte: tutto deciso e “giochi già fatti”. Le ultime dichiarazioni del tecnico azzurro aprono scenari incredibili

Tutto deciso? La domanda sorge spontanea, ovvio, dopo le ultime dichiarazioni. Antonio Conte, la sensazione è netta, alla fine di questa stagione, unica, potrebbe lasciare la panchina del Napoli.

Il tecnico salentino non le ha mai mandate a dire e quando capisce che le cose non vanno per il verso giusto saluta. Nonostante sia in lotta per lo scudetto, contro un Inter decisamente superiore, gli azzurri stanno tenendo vivo il campionato grazie soprattutto al lavoro di un allenatore che, però, non è fatto proprio per accontentarsi. Lo sappiamo. E lo ricordiamo tutti come ha lasciato la Juventus ormai oltre un decennio fa. Detto questo, e ritornando alle ultime dichiarazioni prima della gara di oggi contro il Monza, c’è qualcuno che crede che il futuro sia già stato deciso. Questo qualcuno è il giornalista Maurizio Pistocchi.

Addio Napoli: Conte ha deciso il suo futuro

“Quando un allenatore accetta l’incarico – ha scritto sul proprio profilo X – stringe un patto con il club. Se Conte ritiene che questo patto non sia stato rispettato fa bene a farlo notare, perché in caso contrario si assumerebbe responsabilità non sue. In ogni caso, nessun tecnico aspetta la fine del torneo per decidere il suo futuro. I giochi sono già stati fatti”.

E con giochi fatti, è evidente, Pistocchi intende che alla fine dell’anno sarà addio. L’aria di rivoluzione è pronta dopo nemmeno una sola stagione con le cose che sono precipitate soprattutto nel mese di gennaio, quando nonostante l’incasso per Kvara, il Napoli, non è riuscito a prendere un giocatore con caratteristiche simili e alla fine ha dovuto puntare su Okafor del Milan arrivato non in perfette condizioni fisiche e quasi mai utilizzato da Conte. La goccia che ha fatto traboccare il vaso. E chissà, magari c’è dietro anche la Juventus che potrebbe richiamare il salentino.