Ancelotti ci mette la firma: annuncio UFFICIALE sul suo futuro

Ecco le ultime in merito al futuro dell’allenatore più chiacchierato delle ultime settimane in ambito europeo: Carlo Ancelotti.

Il calciomercato estivo è senza dubbio alcuno uno dei momenti più attesi da tifosi e appassionati, i quali nel corso dell’estate in arrivo, avranno pane per i propri denti. La prossimo finestra di mercato, infatti, appare come la definitiva deflagrazione dei labili presupposti emersi la scorsa estate, quando già si aveva la sensazione che fosse avvenuta una piccola rivoluzione della Serie A.

Adesso, tuttavia, l’impressione è che la massima lega italiana sia pronta ad una vera e propria metamorfosi, in particolare per quanto concerne la parte sinistra della classifica, dove appare complicato nominare una singola big che non sia pronta a cambiare profondamente la propria fisionomia. Il tutto è naturalmente da imputare a quel tanto chiacchierato valzer di allenatori programmato per le prossime settimane, a cui seguiranno una serie di inevitabili trasformazioni degli organici a disposizione.

Appare infatti difficile immaginare il concretissimo calcio di Antonio Conte applicato ad una squadra costruita sulle velleità tecnico-tattiche di un Thiago Motta (tanto per dirne uno a caso), o, viceversa, quello frizzante e offensivo di Gian Piero Gasperini ad una formazione conservativa e difensivista.

Dagli esiti del valzer di allenatori emergeranno dunque le nuove esigenze in termini di entrate e uscite. In tal senso emergono novità di rilievo sul discusso futuro di Carlo Ancelotti, la cui eliminazione dalla Coppa dalle grandi orecchie ha suscitato scalpore, alimentando un cospicuo numero di speculazioni sul suo futuro.

Ancelotti zittisce tutti: “A fine stagione…”

C’è chi lo considera il più grande allenatore di sempre, chi l’allenatore più fortunato della storia appartenente a quella categoria dei cosiddetti ‘gestori’ poco avvezzi alle raffinatezze tattiche… ma si sa, il calcio è bello per questo.

Una cosa è certa… Si tratta senza dubbio alcuno di uno dei tecnici, se non il tecnico più vincente della storia del calcio, il che non può che smuovere gli animi ogni volta che vi sono novità sul suo futuro.

Questa volta ci ha pensato lo stesso Carlo a chetare gli animi in conferenza stampa, dato che, come detto, la severa eliminazione con l’Arsenal aveva generato un maremoto di ipotesi relative all’esonero immediato dell’ex mister del Milan.

Le voci più frequenti sono state quelle relative ad un possibile approdo come Commissario Tecnico della nazionale brasiliana (dove ritroverebbe Vinicius Jr), tuttavia lo stesso Ancelotti, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Liga con l’Athletic Bilbao, ha risposto: “Non c’è bisogno di dire nulla. Alla fine della stagione ne parleremo. Non voglio parlare del mio futuro adesso. Ne parlerò con il club e non con voi. Il mio rapporto con il club è buono e chiunque dica il contrario sta mentendo”.