Arriva al posto di Inzaghi: tutto fatto con il nuovo allenatore

Un cantautore dal cuore nerazzurro, Roberto Vecchioni ha, tra i suoi numerosi successi, una canzone dal titolo “Sogna, ragazzo, sogna“. Un titolo che può essere la fotografia del momento di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter.

Scudetto, Coppa Italia e Champions League sono lì, trofei pronti ad essere colti. Dal sogno Triplete all’incubo ‘zero tituli‘ è però un attimo. Rispettivamente Napoli, Milan e Barcellona non faranno sconti e non agevoleranno certo il compito dei nerazzurri. Simone Inzaghi è ancora giovane ma già esperto al tal punto da non lasciarsi trascinare dal contagioso, e pericolosissimo, entusiasmo. Il tecnico piacentino ha saputo costruire, dietro la magica regia di Beppe Marotta, una squadra in grado di poter competere con tutti su tutti i fronti.

Il lavoro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter ha messo in risalto le numerose, e diverse, qualità del tecnico nerazzurro.

Non soltanto l’abilità tattica con l’ottenimento del massimo rendimento possibile da ciascun elemento della rosa ma anche la capacità di reggere, e gestire, nella maniera migliore, lo stress che deriva naturalmente quando si compete su tutti i fronti. Qualità che non potevano rimanere rinchiusi all’interno dell’italico stivale. Diversi top club hanno puntato il tecnico dell’Inter. Tra questi anche la società araba dell’Al Hilal che milita nella Saudi Pro League. Il club di Riad ha messo Simone Inzaghi tra i tecnici papabili per la sua panchina in vista della prossima stagione. A tal proposito le ultime novità provenienti dall’Arabia Saudita ce le ha fornite il giornalista, Luis Fabiani: “Le informazioni su Tite sono che è in viaggio verso l’Al-Hilal“. Non su Simone Inzaghi, quindi, bensì sul plurivittorioso 63enne tecnico brasiliano Adenor Leonardo Bacchi, detto Tite, sembrano essersi concentrate le attenzioni dell’Al Hilal.

Beppe Marotta sentitamente ringrazia per lo scampato pericolo.