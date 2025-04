Clamoroso Juventus, Osimhen ha già firmato

Il calciomercato estivo è pronto a ribaltare violentemente gli equilibri della massima lega italiana. Ecco le ultime

Vlahovic o non Vlahovic? Questo è il dilemma… E di conseguenza: Tudor o non Tudor? Perché si, la sensazione, confermata da alcune dichiarazioni piuttosto esplicite del tecnico croato, è che l’ex allenatore della Lazio straveda per il centravanti serbo e, nel caso in cui i vertici bianconeri dovessero confermare Tudor, ecco che per Vlahovic si configurerebbe la concreta possibilità di proseguire tra le fila bianconere (sempre considerato che andrebbe effettuata quasi certamente una revisione di un contratto attualmente fissato a 12 milioni di euro a stagione).

Tale prospettiva è tuttavia tutt’altro che scontata, dato che sarà necessario per Tudor conquistare l’ostica qualificazione Champions e, successivamente, guidare con efficacia la Vecchia Signora all’interno degli angusti corridoi del Mondiale per Club. Una volta conquistati questi due ostici obiettivi, Tudor dovrà poi sperare che la dirigenza piemontese non abbia già trovato un’alterativa di pregio e più sicura.

A quel punto, nell’eventualità che a Tudor venga precluso un rinnovo, ecco che anche il cartellino di Dusan Vlahovic inizierebbe a tremare vigorosamente. Anche nel caso del serbo, infatti, la sensazione è che i vertici torinesi abbiano svariate idee pronte in cantiere per sostituirlo. Tra queste spicca quella relativa all’approdo di Victor Osimhen, da mesi in cima alla lista dei centravanti desiderati da Giuntoli e colleghi.

Osimhen alla Juve? Avrebbe già firmato in Premier

È stato il capocannoniere della massima lega italiana e, dalla sua ultima stagione in Serie A, la sensazione che la quantità e la qualità media dei centravanti del campionato italiano abbia subito una considerevole inflessione verso il basso…

Le motivazioni possono essere svariate e alcuni potrebbero associare tale crisi delle punte ad una metamorfosi in termini di approccio tecnico-tattico, dato che inizia a divenire evidente la fatica che i centravanti delle big compiono per conquistare occasioni di rilievo.

Una cosa è certa però: la Vecchia Signora di Giuntoli desidera ardentemente il cartellino partenopeo di Victor Osimhen, il quale, tuttavia, secondo quanto riportato da CaughtOffside, sarebbe già nella morsa dei Red Devils di Amorim.

Sembrerebbe infatti che il bomber nigeriano attualmente impegnato con la maglia del Galatasaray abbia persino già firmato con lo United, il che cancellerebbe definitivamente qualunque speranza nutrita dai tifosi bianconeri.