Dalla Juventus alla Roma: 25 milioni e via libera lampo

Dalla Juventus alla Roma. Non soltanto l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League. Bianconeri e giallorossi sono già immersi nel mercato.

Con la primavera s’inizia a sentire il profumo sempre più forte della prossima sessione di calciomercato. L’estate si avvicina ma, in quel momento, le idee dovranno essere molto chiare per poterle correttamente attuare. Magari anche parzialmente.

Roma e Juventus chiedono la medesima cosa alla coda di questa stagione. Per entrambe la qualificazione alla prossima Champions League è l’obiettivo massimo dal momento che gli altri sono svaniti fin troppo repentinamente. Cristiano Giuntoli per la Juventus e Florent Ghisolfi per la Roma sono già al lavoro per mutare, o nuovamente rivoluzionare, le rose delle due squadre. Le due società regine degli anni ’80, in questo preciso momento, sono accumunate dalla necessità di trovare un nuovo tecnico per dare avvio ad un rinnovato progetto. E se a Trigoria questa esigenza è conclamata per via degli accordi iniziali con Claudio Ranieri, lo stesso avviene dalla parti della Continassa dove nessuno, Cristiano Giuntoli per primo, vede Igor Tudor come guida della Juventus per la stagione che verrà.

Dalla Juventus alla Roma. Dodo vola a Barcellona

Juventus e Roma hanno obiettivi comuni anche sul mercato. Entrambe, infatti, puntano a profili per la corsia di destra ma per entrambe il pericolo maggiore si chiama Barcellona.

Il club catalano, in semifinale di Champions League dove affronterà l’Inter, ha messo tra le sue priorità, in vista della prossima stagione, un terzino destro. Secondo as.com la scelta è già stata fatta e porta dritto a Firenze. Nella Viola di Raffaele Palladino vi è quel Dodo, classe 1998, che si rivelato con i suoi assist, e non soltanto, come una delle armi più incisive della Fiorentina. Un rendimento particolarmente apprezzato in Catalogna. Juventus e Milan avranno pertanto una temibile concorrente per l’esterno brasiliano valutato dalla società di Rocco Commisso la cifra di 25 milioni di euro.

In caso di insormontabili difficoltà per acquisire Dodo i blaugrana hanno pronta, però, anche la soluzione alternativa che è orientata verso Andrei Ratiu, classe 1998, difensore del Rayo Vallecano e della nazionale rumena. Ipotesi questa che darebbe non poco fastidio ai piani mercantili della Roma anch’essa interessata all’esterno rumeno. Le due società regine degli anni ’80, in questo preciso momento, sono accumunate dalla necessità di trovare un nuovo terzino destro. Con pari complicazioni annesse.