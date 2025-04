Nuovo allenatore Roma, c’è il nero su bianco: Ghisolfi ha svelato tutto

Nuovo allenatore della Roma, annuncio UFFICIALE di Ghisolfi prima dell’Hellas Verona: hanno messo nero su bianco.

Tante le questioni con le quali in quel di Trigoria bisognerà fare i conti al termine di una stagione ricca di alti e bassi ma che, grazie a Claudio Ranieri, sta permettendo alla Roma di affrontare questo rush finale quantomeno con una speranza e un obiettivo.

Contrariamente alle previsioni iniziali, infatti, un pass per le prossime competizioni europee è ancora a disposizione dei giallorossi che, però, dopo i due pareggi con Juventus e Lazio, dovranno cercare di trovare nuovamente i tre punti e dare continuità a quel bel percorso iniziato con lo stesso Ranieri dal mese di novembre.

Questo, ovviamente, a partire dalla gara dei prossimi minuti contro l’Hellas Verona, di importanza tutt’altro che trascurabile e sottintendente un insieme di difficoltà ben individuate e denunciate anche dal mister nella conferenza stampa della vigilia, conscio del gran valore che la gara dell’Olimpico avrà anche per la rosa di Zanetti, ad un passo da una salvezza che, a inizio stagione, sarebbe risultata tutt’altro che scontata.

Da Svilar al nuovo allenatore della Roma, UFFICIALE: le parole di Ghisolfi a Sky e Dazn

Tornando al presente e alle ripercussioni che quest’ultimo potrebbe prossimamente avere in casa Roma, le dichiarazioni di Florent Ghisolfi hanno lasciato intendere come siano diversi i dossier analizzati e tenuti in considerazione dal francese e dai suoi colleghi in questa fase. Poco prima delle parole di Tommaso Baldanzi, che riferiamo di seguito, infatti, il DS giallorosso ha parlato ai microfoni Dazn, soffermandosi anche sulla questione relativa al rinnovo di Svilar e commentando poi, a Sky Sport, le ultime sul nuovo allenatore della Roma.

“Ho sempre cercato di farmi trovare pronto, cercherò di farlo anche oggi. Siamo tutti importanti e anche oggi è davvero molto importante. Stasera è un’occasione, dobbiamo smarcarci dagli avversari e fare il nostro gioco. Mi trovo bene anche più a sinistra, mi piace giocare con Paulo Dybala ma la trequarti è una zona dove mi trovo bene un po’ovunque. Speriamo di fare una grande partita“.

Per quanto concerne le parole di Ghsolfi: “Partita importantissima, la classifica è corta e il calendario complicato. Importante vincere, mettere tutto in questa gara e fare attenzione ai dettagli. Siamo in difficoltà anche sulle palle ferme e loro sono alti. Ma siamo pronti”.

“Roma in Champions? Io metterei anche due euro sulla Roma in Champions, ci credo. Il mister è stato lucido e realistico, sarà difficile ma penso che la squadra e il mister siano capaci: è un obiettivo, ma ne abbiamo anche altri. Diamo il meglio di gara in gara, pensiamo di essere pronti e capaci”.

“Svilar è un grande. Stiamo parlando con l’agente e lui è concentrato sul campo. L’agente è una persona di alto livello, però non abbiamo fretta perché la scadenza è nel 2027 ma è qualcosa di importante per il club e anche per lui, che sta facendo bene e si sta meritando il rinnovo“.

Sulle parole a Sky Sport sul post Ranieri: “La lista è stata consegnata. So che per tutti è un argomento importante, ma noi ora diamo priorità al presente. Bisognerà ancora aspettare”.