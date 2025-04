Addio Juventus, il Real Madrid ha scelto lui: bomba da 70 milioni

Addio Juventus, bomba da 70 milioni e decisione già presa: il Real Madrid ha scelto lui. Le ultime di calciomercato.

Dire che quella della Juventus sia stata fin qui una stagione in grado di rispettare le aspettative significherebbe imbattersi in un’esternazione miope e certamente lungi dalla realtà. Basti pensare alla presenza di Igor Tudor sulla panchina da circa un mese a questa parte, successivo all’esonero di Thiago Motta che, a inizio stagione, sarebbe risultato scenario utopistico e irreale anche ai tifosi che avessero palesato maggiori perplessità sull’arrivo dell’ex tecnico del Bologna.

Dopo la grande stagione in terra felsinea, infatti, il non più allenatore della Juventus non è riuscito a rispettare le grandi attese, giustificate non solo dal suo arrivo, ma anche da una conduzione a dir poco importante sul fronte del calciomercato da parte di Giuntoli e colleghi, intervenuti a più riprese per mettere nelle mani dello stesso Thiago Motta una squadra giovane, fresca, qualitativa e con quelle caratteristiche tanto richieste e ricercate dal tecnico.

Una gestione non sempre coerente e una scarsa capacità di valorizzare con continuità i giovani e i tanti giocatori a sua disposizione hanno visto la Vecchia Signora perdere terreno in campionato e alzare bandiera bianca rispetto ad una corsa scudetto alla quale non ha mai effettivamente partecipato, toccando poi punti ancora più bassi nelle eliminazioni in Champions League e Coppa Italia per mano, rispettivamente, di PSV Eindovhen ed Empoli.

80 milioni per Tonali e Juventus avvisata: c’è anche il Real Madrid

L’arrivo di Tudor, intanto, sta portando energie e volontà nuove, col fine ultimo di preservare quantomeno un arrivo tra le prime quattro. Troppo importante, infatti, tale obiettivo per riapparecchiare nel migliore dei modi le prossime stagioni e migliorare ulteriormente una squadra alle prese già con non pochi cambiamenti in queste ultime stagioni.

Nello specifico, sono numerosi i nomi attualmente sul taccuino di Giuntoli e che verosimilmente potrebbero terminare al centro delle attenzioni degli addetti ai lavori nel corso del prossimo calciomercato. Tra questi, si segnala anche Sandro Tonali, alle prese con un grande impatto in Premier League e con una risalita in cattedra a dir poco evidente e importante dopo il complicato e critico periodo a livello personale degli scorsi mesi.

L’ex Milan da tempo ingolosisce la Juventus e tanti altri club europei, rispetto ai cui interessi giungono aggiornamenti dalle penne di Caught Offside. Stando a quanto si legge, sul centrocampista del Newcastle, infatti, ci sarebbero anche Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco, PSG e Real Madrid. La volontà dei bianconeri d’oltremanica sarebbe quella di trattenere uno dei suoi migliori giocatori, a meno che non arrivi un’offerta di circa 80 milioni di euro di sterline.

Di fronte ad eventuali avances del genere, difficilmente il Newcastle potrebbe dire di no, preservando in questo modo anche le eventuali presenze di Isak, Gordon e Bruno Guimaraes, insieme a Tonali tra i giocatori con più mercato a livello europeo e che grandi attenzioni potrebbero ricevere nel corso della prossima estate.