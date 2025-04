Colpo di scena Roma: game over Souloukou, si chiude

Ecco le ultime in merito al complesso calciomercato estivo dell’AS Roma di Sir Claudio, pronta a ribaltare il proprio organico

La sessione estiva del calciomercato in arrivo è pronta a modificare radicalmente i connotati di diverse formazioni della massima lega italiana e, in tal senso, il valzer di allenatori programmato per le prossime settimane sarà piuttosto indispensabile per comprendere al meglio le diverse esigenze dei vari organici.

È infatti scontato specificare come una stessa società sarà costretta a scelte ben diverse a seconda dell’allenatore presente in panchina e, in quest’ottica, appare oramai evidente come Sir Claudio Ranieri e colleghi potrebbero aver già un nome per la panchina del prossimo anno, così da evitare di giungere a fine campionato impreparati per il calciomercato estivo (che, come detto, quest’anno sarà pregno di contendenti avvelenate).

Vi sono tuttavia delle eccezioni che sfuggono alla necessità di risultare compatibili con un sistema di gioco specifico, poiché sin troppo efficaci, impattanti e utili per qualunque allenatore in circolazione. Di recente sono emerse novità in merito ad un elemento apparente proprio a questo prezioso insieme di calciatori, presente ormai da mesi nei taccuini di Florent Ghisolfi.

Calciomercato Roma, Ola Aina mania: il Liverpool affonda il colpo

Il profilo in questione risponde al nome di Ola Aina, le cui prodezze sono divenute talmente luccicanti da aver ammaliato diverse società in giro per il Vecchio Continente. Difatti, le mire dei vertici capitolini sembrerebbero essere state concretamente messe in discussione da cotanto chiacchierare intorno alla figura dell’esterno destro del Nottingham Forest.

Si tratta di un classe 1996 per il quale appare difficile individuare motivi concreti per cui una dirigenza dovrebbe evitare di inserirlo in cima alla lista di esterni a cui puntare, a causa di una preziosa convivenza tra intensità, qualità e costanza in entrambe le fasi.

A tutto ciò si somma una versatilità a dir poco rara per un esterno di tale stazza fisica, anche e soprattutto a causa di una dimestichezza con entrambi i piedi difficile da riscontrare in altri colleghi di reparto. L’ex Torino, come riportato da CaughOffside, è infatti nel mirino del Liverpool di Arne Slot, costretto a rintracciare nel più breve periodo possibile un degno sostituto di Trent Alexander-Arnold.