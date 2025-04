De Zerbi e Benatia a Roma: l’annuncio UFFICIALE sorprende i tifosi

De Zerbi e Benatia a Roma. Le ultime settimane di campionato per la Roma si intrecciano con i altre situazioni che sorprendono i tifosi giallorossi.

Quattro minuti ed una giocata del sempre più convincente, e determinante, Matias Soulé che ha permesso poi a Shomurodov di realizzare la rete della vittoria, hanno permesso alla Roma di incassare tre punti preziosi in ottica Champions League.

Claudio Ranieri non ha perso le speranze anche se davanti, a suo dire, vi sono troppe squadre in lotta per il medesimo obiettivo. Ma la Roma è in ballo ed intende continuare a ballare fino a quando la matematica non darà i suoi numeri definitivi. Quel che appare sotto gli occhi è una striscia di risultati utili consecutivi che hanno permesso ai giallorossi di messere ancora in corsa per la competizione europea più importante. Roma, la Roma, Trigoria nomi e luoghi che stanno attirando ammiratori anche fuori dai confini nazionali.

De Zerbi e Benatia a Roma. Il Marsiglia arriva nella capitale

Le ultime settimane non sono state facili per Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano, alla guida del Marsiglia, ha vissuto un momento estremamente delicato per via di risultati clamorosamente negativi.

Quattro sconfitte consecutive avevano portato alla luce seri problemi all’interno dello spogliatoio del Marsiglia. La vittoria per 5-1 ai danni del Montpellier ha riportato un po’ di luce dopo tanto buio. Una vittoria che ha ridato la consapevolezza di poter ancora centrare un posto valido per la prossima Champions League. Da lì la decisione del club francese concentrarsi al massimo nell’ultimo decisivo mese della stagione. Un ultimo decisivo mese da vivere tutti insieme in ritiro. E la scelta è caduta su una località nei pressi di Roma. Il tecnico De Zerbi, il presidente Longoria ed il direttore sportivo Benatia gli artefici di tale decisione. Roberto De Zerbi vicinissimo alla capitale ma non come sostituto di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa, bensì per ritrovare la retta via recentemente smarrita.