Infortunio prima della Roma: nuovo stop nerazzurro

Nuovo stop nerazzurro prima della Roma, arriva l’infortunio che allarma durante il big match. Ecco cosa è successo.

Siamo entrati nella fase più importante e delicata del campionato, con un insieme di gare che attende la Roma di Ranieri da qui a maggio e dalle quali passerà la sentenza definitiva su una stagione apparsa maledetta fino al mese di novembre e, dall’arrivo di Sir Claudio in poi, in grado di assumere quantomeno dei contorni più edulcorati.

Lo testimonia sicuramente bene l’attuale posizione in classifica dei giallorossi, gravitanti in quella regione alle spalle del quarto posto che, contrariamente alle iniziali aspettative, sta rappresentando un obiettivo complicato ma ancora anelabile per Dovbyk e colleghi.

Una situazione, quest’ultima, in grado di riflettere bene il percorso di crescita compiuto dalla squadra di Ranieri in questi mesi, che l’hanno vista raggiungere ieri sera, contro il Verona, il diciassettesimo risultato utile consecutivo, dando continuità ad un cammino che ha ancora potenzialmente tanto da dire.

Infortunio Djimsiti in Milan-Atalanta: le ultime in vista della Roma

Dopo aver fatto bottino pieno contro tutte le squadre, almeno sulla carta, più “abbordabili”, i giallorossi si sono scontrati con due pareggi per uno a uno contro Juventus e Lazio, trovano, con merito ma non senza difficoltà, i tre punti nella serata di ieri, contro la compagine di Zanetti.

Il prossimo ciclo di gare, adesso, potrà davvero fornire preziose indicazioni sullo stato di forma e sulle ambizioni della squadra, praticamente coinvolta in una serie di scontri diretti da qui a fine stagione, con la chiosa che giungerà in quel di Torino nella non banale trasferta granata con gli uomini di Vanoli. Nel mezzo, a partire dalla partita con l’Inter di sabato prossimo, ci saranno Fiorentina, Atalanta e Milan. Proprio dallo scontro tra queste ultime due, in atto in quel di San Siro in questa serata di Pasqua, giungono notizie importanti in ottica Atalanta-Roma.

Nella giornata che ha già restituito consapevolezza delle assenze ufficiali per squalifica di Bastoni e Mkhitaryan per Inter-Roma, da San Siro giunge anche conferma dell’infortunio di Berat Djimsiti. Il difensore di Gasperini, infatti, ha dovuto lasciare il terreno di gioco per un infortunio che, come confermato da Dazn, ha riguardato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Una notizia non bella per Gasperini, in attesa di aggiornamenti e diagnosi definitive in vista di un finale di stagione ancora tutto da scrivere anche in quel di Bergamo.