Inter e Roma spalle al muro: ‘scambio’ lampo e fumata rossonera

Ecco le ultime su uno dei profili più intriganti dell’attuale panorama calcistico nazionale, pronto a smuovere le acque nel mercato estivo.

Il prossimo calciomercato estivo si prefigura uno dei più impattanti del recente passato della massima lega italiana, anche e soprattutto a causa del valzer di panchine che si prepara a coinvolgere la gran parte della big nostrane e, di conseguenza, a generare un conseguente terremoto in termini di entrate in uscita e in entrata.

Difatti, in particolare per le big che cambieranno allenatore nel corso dell’estate sarà necessario ristrutturare da cima a fondo il proprio organico, così da fornire al nuovo subentrante in panchina del materiale in grado di coincidere con un’idea di calcio ben precisa (sempre che il tecnico in questione ne abbia una…).

La Roma di Sir Claudio è senza dubbio alcuno una di quelle società pronte ad affrontare quella sopracitata ristrutturazione interna, che dovrà essere necessariamente viziata dalle indicazioni del prossimo allenatore. Ranieri, tuttavia, nel caso in cui la scelta del prossimo allenatore fosse già stata compiuta, potrebbe aver già individuato i calciatori su cui affondare il colpo così da apparecchiare al proprio erede il miglior contesto possibile.

Vi è anche da considerare che, in alcuni rari casi, il contesto lascia il tempo che trova e l’acquisto di un calciatore particolarmente dotato risulta gradito a prescindere dal sistema di gioco in cui questo andrà a inserirsi. È questo il caso di un calciatore più volte nominato in orbita Roma, su cui sono recentemente giunte notizie di rilievo.

Solet mania in Europa: Inter e Roma anticipate dalla Premier

La pedina che Sir Claudio vorrebbe aggiungere allo scacchiere giallorosso risponde al nome di Oumar Solet dell’Udinese, il quale, tuttavia, a causa di un campionato semplicemente sontuoso, avrebbe suscitato l’interesse di diverse società in giro per la penisola e per l’Europa.

Si tratta di un centrale difensivo dalle caratteristiche piuttosto atipiche rispetto ai suoi abituali colleghi di reparto, dato che stiamo parlando di un calciatore solito uscire palla al piede con una qualità che persino alcuni centrocampisti possono solo desiderare.

Rapido, possente, agile, tecnico e intelligente calcisticamente, Solet è sostanzialmente il prototipo del difensore contemporaneo, che, come noto, è oramai una parte integrante della manovra di costruzione. Fatichiamo in tal senso a pensare ad un allenatore che non abbia piacer nell’avere a disposizione il talento francese e, difatti, oltre a squadre come Inter e Roma, la sua reputazione si è espansa per tutto il Vecchio Continente.

Secondo quanto riportato da TBR Football, infatti, il Bournemouth lo avrebbe individuato come sostituto credibile di Dean Huijsen (attualmente ricercato dalle dirigenze delle squadre più blasonate della Premier e con cui il francese condivide dinamismo e quella predisposizione alla conduzione palla al piede).