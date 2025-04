Inter-Roma, tripla assenza UFFICIALE: cartellini fatali

Inter-Roma, nuova assenza. La vittoria contro il Verona ha soltanto 24 ore di vita ma è già preistoria. Il futuro immediato sono i nerazzurri e la sfida di sabato prossimo.

Non c’è tempo per godersi la vittoria di misura contro il Verona perché tra meno di una settimana c’è la sfida più difficile. L’appuntamento è per sabato 26 aprile alle ore 18.00.

San Siro sarà lo stadio che ospiterà la Roma di Claudio Ranieri mentre sarà l’Inter di Simone Inzaghi l’avversario di turno. Gara difficile per i giallorossi che inseguono la qualificazione alla prossima Champions League, ma certamente non agevole per i nerazzurri che devono tenere a debita distanza il Napoli di Antonio Conte. Una gara tra due compagini che possono vantare tra le loro fila diversi giocatori di elevata qualità in grado di offrire il tanto atteso spettacolo. Tre protagonisti non saranno, però, della sfida.

Inter-Roma, tripla assenza UFFICIALE. Non solo Miktharyan

Una notizia che non farà certo piacere a Simone Inzaghi che dovrà rinunciare a due pedine fondamentali in una gara delicata.

Miktharyan non sarà in campo sabato pomeriggio contro la Roma. Il campione armeno ha infatti incassato una fatale ammonizione nella sfida contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Un Bologna–Inter con i nervi tesi dal momento che anche il tecnico dei felsinei Italiano ed il tecnico in seconda dell’Inter, Massimiliano Farris sono stati espulsi. Farris ha protestato col quarto uomo, mentre Italiano ha urlato qualcosa all’arbitro Colombo che li ha poi cacciati entrambi. Il cartellino giallo arrivato poco dopo ad Alessandro Bastoni priverà i nerazzurri anche del centrale azzurro in vista della sfida contro la Roma.

La formazione di Claudio Ranieri arriva da una serie impressionate di risultati utili consecutivi ed in questo momento decisivo nella stagione dell’Inter è la squadra che i nerazzurri avrebbero fatto volentieri a meno di affrontare. Il centrocampista armeno, nonostante le sue 36 primavere, è prospetto sempre di primaria importanza nel disegno tattico della formazione guidata da Simone Inzaghi. Così come Alessandro Bastoni. Il tecnico piacentino sarà ora costretto a riscrivere il tradizionale canovaccio della sua squadra poiché per la sfida contro la Roma dovrà fare a meno di due interpreti principali.