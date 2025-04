La Roma lo riporta in Serie A. La fase finale, e decisiva, del campionato è sempre più caratterizzata dalle prime indiscrezioni di mercato.

Il Verona come prima tappa per alimentare il sogno Champions League. La Roma è pronta a percorrere il suo ultimo miglio stagionale dividendosi tra un positivo presente ed un futuro ancora tutto da decifrare.

Un positivo presente che arreca in calce la firma di Claudio Ranieri. L’arrivo del tecnico romano ha illuminato Trigoria dopo il lungo periodo buio targato De Rossi–Juric. Un presente che scadrà a breve e con esso anche il mandato dell’ex tecnico del Cagliari. La Roma avrà un nuovo tecnico che avvierà un nuovo progetto. I connotati del progetto sono ancora misteriosi, così come il sostituto di Claudio Ranieri. Qualcosa, però, inizia a muoversi in società. In primavera iniziano a prendere forma le rose in vista della prossima stagione e se per le operazioni di grido si attende la scelta, e le scelte, del nuovo allenatore, su tutto quanto è apparentemente di contorno ci si sta già muovendo.

La Roma lo riporta in Serie A. Arriva Lorenzo Pirola

Nella lista di nomi presente nel taccuino del direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, compare anche una giovane-vecchia conoscenza del calcio italiano. A renderlo noto è interlive.it.

Il nome nuovo, prepotentemente spuntato in ottica mercato Roma, è quello di Lorenzo Pirola. Classe 2002, è difensore dell’Olympiacos e della nazionale Under-21 italiana, di cui è anche capitano. Il giovane difensore, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, si è da poco fregiato del titolo di Campione di Grecia ed è finito nel mirino anche di Napoli e Juve. Lo avevamo lasciato soltanto un anno fa in Serie A quando ancora indossava la maglia della Salernitana. E poi arrivata la retrocessione in Serie B della società campana ed il suo successivo trasferimento in Grecia.

La Roma ha individuato in Lorenzo Pirola il profilo perfetto per la sostituzione di Mats Hummels. Il difensore tedesco ha infatti reso noto che la stagione in corso sarà l’ultima della sua prestigiosa carriera. La prossima avventura in Champions League dell’Olympiacos ha regalato grande entusiasmo al club ellenico che per ora non sembra intenzionato a veder partire il giovane Under-21 italiano.

Per ora…