Pagano la clausola di Kean, il sì è arrivato: Milan in scacco

Al centro di vivaci indiscrezioni di mercato, il futuro di Kean continua a tenere banco senza soluzione di continuità. Le ultimissime

Fino a qualche mese fa non erano poche le persone che credevano che la Juventus avesse fatto un vero e proprio affare a cedere Moise Kean alla Fiorentina per 18 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. E invece, grazie a una stagione fin qui da 23 reti e 3 assist complessivi, l’attaccante classe ‘2000 è letteralmente salito in cattedra e sta trascinando i gigliati sia in campionato che in campo internazionale.

Stagione che, come prevedibile, non è affatto passata inosservata. Non sono pochi i club che, direttamente o indirettamente, hanno cominciato a muovere i primi passi per capire eventuali margini di manovra. Del resto il prezzo è già stato fissato, almeno fino alla metà di luglio: lato Fiorentina, chi vorrà mettere le mani su Kean dovrà sborsare l’intero importo della sua clausola rescissoria che si aggira sui 50-52 milioni di euro. Una cifra importante ma sostanzialmente irrisoria se si considerano le prestazioni e i gol di cui l’attaccante Viola si sta rendendo protagonista.

In Italia Milan e Napoli ci stanno facendo molto più di un semplice pensierino a maggior ragione se uno dei due club dovesse decidere di virare con forza su Max Allegri. Tuttavia, le sirene più ‘fragorose’ per il futuro di Kean rumoreggiano soprattutto dalla Premier. Arsenal, Newcastle, Chelsea e Tottenham si sono ormai messe in fila e studiano l’evolvere della situazione. Le sorprese, però, sono dietro l’angolo.

Kean in Premier League: la proprietà fa saltare il banco

Tra i club destinati a fare la voce grossa e a giocarsi le proprie chances di battere una concorrenza piuttosto nutrita c’è anche l’Aston Villa. Il club di Birmingham, ad un passo dal raggiungere le semifinali di Champions League, intende impreziosire la sua crescita esponenziale in Premier e in campo europeo con un mercato all’altezza.

Lo scacchiere tattico di Emery – in particolare – ha palesato una certa carenza di attaccanti. Nonostante la stagione sopra le righe di Ollie Watkins, la partenza di Jhon Duran non è stata sostituita. O meglio, non con un profilo con le caratteristiche dell’attuale attaccante dell’Al-Nassr. Marcus Rashford ha lanciato segnali importanti, ma la permanenza dell’attaccante inglese in quel di Birmingham è tutt’altro che scontato. Ecco perché nelle Midlands – secondo quanto riferito da ‘GiveMeSport’ – l’area tecnica dei Villans avrebbe preso in seria considerazione l’idea di puntare forte su Kean.

A tal proposito, fonti vicine al club inglese ritengono che l’attaccante della Fiorentina – in quanto a fisicità, spirito di sacrificio anche in fase di non possesso e impegno costante nell’arco dei 90 minuti – sia il centravanti ideale sul quale investire. Staremo a vedere se tutto questo porterà ad un affondo concreto nelle prossime settimane.