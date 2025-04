Scambio Abraham-Saelemaekers: annuncio UFFICIALE del Milan

Scambio Abraham-Saelemaekers, UFFICIALE: arriva l’annuncio del Milan che spiega tutto sulla trattativa di calciomercato con la Roma.

L’avvicinarsi della conclusione stagionale comporta anche un aumento dell’intensità di voci relative a quelle trattative certamente in grado di infiammare il prossimo calciomercato a partire dal mese di giugno in poi.

Ne sa qualcosa anche la stessa Roma, pienamente coinvolta in quella corsa europea che, ad oggi, potrebbe ancora assicurare piacevoli sorprese alla squadra di Ranieri, al netto dell’interdipendenza tra la necessità di continuare a far bene e la speranza di assistere a passi falsi di chi, come Bologna o Juventus, parrebbe aver ormai intrapreso una scia difficile da seguire.

Come insegnato a più riprese dallo stesso mister giallorosso, bisognerà essere bravi a restare concentrati sul presente e su un percorso da continuare ad affrontare step by step, senza troppi voli pindarici e con la consapevolezza totale nei propri mezzi e nel gran lavoro fin qui condotto sul campo, a partire dall’esonero di Juric in poi.

I su citati discorsi di mercato, come detto più volte, sono però destinati a passare anche per quanto accadrà sul terreno di gioco in queste ultime gare di Serie A, con dinamiche in grado prossimamente di far assistere anche a incroci di calciomercato anche tra squadre coinvolte nelle stessa lotta europea che sta toccando la Roma in questi mesi.

Abraham-Saelemaekers, annuncio UFFICIALE di Moncada:

Più nello specifico, da diverso tempo ormai, sia la Roma che il Milan risultano impelagate in una zona di classifica ibrida, che offre ancora magrini per ambire a nobilissimi piazzamenti ma che, contemporaneamente, non garantisce al momento certezza alcuna circa i piazzamenti finali e l’eventuale raggiungimento degli obiettivi. Rispettivamente al sesto e al nono posto, le due realtà sono ben consapevoli di dover prossimamente discutere di due situazioni di mercato tutt’altro che banali, legate al futuro di Abraham e Saelemaekers.

Protagonisti di un’operazione di mercato in grado di tenere elevata l’attenzione durante tutto il mese di agosto, Abraham e Saelemaekers hanno compiuto un viaggio in direzioni opposte Roma-Milano all’interno di una trattativa che, contrariamente alle previsioni iniziali, non ha più assunto i contorni di uno scambio di prestiti o cartellini. Come noto e confermato a più riprese, l’operazione Abraham al Milan è risultata slegata da quella che ha portato il belga nella Capitale.

Ciò che è certo, è che a Via Aldo Rossi, così come a Trigoria si cercherà una quadra che possa eventualmente accontentare tutte le parti in causa. Sulla questione, nello specifico, è intervenuto Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan così espressosi ai microfoni Dazn prima del fischio di inizio della gara di San Siro contro l’Atalanta.

“Sono contento per Saelemaekers: è un giocatore che conoscevo già dai tempi dell’Anderlecht, dove giocava in quella posizione. Il nostro modulo è anche per lui. Con la Roma, tra lui e Abraham, sono due prestiti diversi: dobbiamo parlarne come due prestiti diversi“.