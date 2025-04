100 milioni e bomber sbloccato: via libera Juventus

100 milioni e bomber sbloccato, arriva il via libera per la Juventus. Ecco le ultime di calciomercato su Giuntoli e colleghi.

Sono tanti i discorsi che interesseranno il mondo Juventus a partire dalle prossime settimane, quando Giuntoli e colleghi dovranno essere bravi ad avere premura e attenzione nei confronti degli scenari di calciomercato orientati ad apportare significative modifiche alla squadra attualmente guidata da Tudor. L’esonero di Thiago Motta e una posizione in classifica gravitante in zona Champions League ma non ancora in grado di assicurare il massimo piazzamento continentale lasciano intendere come il lavoro da fare in vista del futuro sia tanto.

Le prime valutazioni partiranno certamente dalla panchina, con la posizione di Tudor che potrebbe non essere confermata e trovarsi coinvolta in quei ben più ampi ed eterogenei valzer di panchine destinati a intrecciarsi anche con la Roma e altre nobili realtà del campionato. Dopo di che, capita quale sia la guida tecnica, a Torino andranno capiti i margini di intervento per apportare modifiche ad una rosa importante ma certamente ancora più che perfettibile.

100 milioni e Gyokeres sbloccato: coinvolta anche la Juventus

Da tale punto di vista, giungono dalla Spagna aggiornamenti di non poco conto, legati ad alcuni dei nomi in grado di sollecitare maggiormente le attenzioni della Juventus nel recente passato. Come noto, una delle questioni da più tempo aperte risulta quella legata al centravanti, con la posizione di Dusan Vlahovic ormai in bilico e un contratto in scadenza che lascia propendere per una sua uscita quest’estate, onde evitare nuovi scenari in pieno stile Chiesa.

La ricerca di un eventuale nuovo centravanti non ha ancora permesso di assistere ad evoluzioni concrete ma, in queste ore, le notizie provenienti da El Nacional, pur interessando un numero 9, si intrecciano con il mondo Juventus da un altro punto di vista. Uno degli attaccanti più ricercati d’Europa come Gyokeres, infatti, sarebbe finito concretamente nel mirino del Barcellona, disposto a soddisfare la richiesta di 65 milioni di euro dello Sporting.

Per finanziare questo colpo, i catalani già hanno preventivato un insieme di cessioni, con Ferran Torres e Araujo tra i candidati più papabili a lasciare il Barca. Il primo continua ad avere avances provenienti da Italia e Inghilterra, dopo essere stato accostato alla stessa Juventus, come il difensore uruguaiano. Rispettivamente valutati 40 e 60 milioni di euro, garantirebbero al Barcellona margine di manovra per l’attacco e non solo: la Juve, in questo modo, si trova coinvolta in uno scenario che, però, starebbe iniziando a interessare anche latitudini saudite.

Sempre secondo la medesima fonte, infatti, su Araujo si iniziano a muovere diversi club dell’Arabia Saudita.