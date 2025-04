Bufera Chiesa, non credono ai loro occhi: rottura e ritorno in Serie A

Federico Chiesa si trova ormai ai margini del Liverpool e l’ultima novità ha sconvolto tutti i tifosi: ora il ritorno in Serie A è davvero ad un passo

L’ex attaccante della Juventus non è riuscito ad imporsi ad Anfield e nonostante l’impegno profuso negli ultimi mesi, Slot non sembra proprio prenderlo in considerazione. Con il Mondiale alle viste ha bisogno di giocare con continuità, per rientrare nelle eventuali scelte di Luciano Spalletti.

Quando la scorsa estate Federico Chiesa ha scelto di trasferirsi al Liverpool la scelta sembrava essere azzeccata. Campionato top come la Premier League, voglia di riscatto dopo i dissapori con la Juventus e la necessità di convincere il ct dell’Italia a tenerlo in considerazione. Slot non è partito con un pregiudizio nei suoi confronti, tanto da avallare la spesa di 15 milioni per portarlo in Inghilterra. Il problema sono stati gli infortuni, arrivati in sequenza all’inizio della stagione e mai del tutto terminati. Quando Chiesa ha ritrovato un minimo di condizione sono iniziate le esclusioni tecniche, volute dall’ex allenatore del Feyneoord.

Emblematico ad esempio quanto accaduto nell’ultima trasferta giocata a Pasqua contro il Leicester. Slot non ha inserito nella lista dei 20 convocati l’ex Viola, mentre ad esempio era presente Alexander-Arnold, che a fine stagione volerà al Real Madrid e ha appena recuperato da un infortunio (non era al massimo della condizione).

Il Liverpool scarica Chiesa definitivamente: anche la Roma pensa al colpaccio

Al King Power Stadium, i Reds hanno vinto per 1-0 , ma l’assenza di Federico Chiesa è stata motivo di proteste da parte di alcuni tifosi, che non capiscono la gestione di un calciatore che comunque percepisce la bellezza di 150mila sterline a settimana. Secondo quanto riportato dal Liverpool Echo, Chiesa non è stato escluso per infortunio ma per una scelta di Slot, che quest’anno lo ha mandato in campo in Premier appena quattro volte.

Visto il pochissimo utilizzo, il ragazzo potrebbe essere ceduto in estate, anche a titolo definitivo. Alla finestra c’è la Roma di Ranieri e Ghisolfi, che preferirebbe investire sul figlio d’arte piuttosto che spendere una cifra simile per il riscatto di Saelemaekers. Vedremo se alla fine i giallorossi riusciranno a vincere la concorrenza di altre squadre di Serie A, tra cui il Napoli e il Milan.