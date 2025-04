Conte alla Juventus, l’affare si chiude: lo spogliatoio non conta più

Conte alla Juventus. Il futuro professionale del tecnico salentino è l’argomento del giorno. Le illazioni sono ormai incontrollabili.

La rete di Orsolini al minuto 93 di Bologna-Inter ha regalato il primato al Napoli di Antonio Conte in condominio proprio con i nerazzurri di Simone Inzaghi.

A cinque giornate dal termine del campionato la lotta scudetto è più viva che mai. L’Inter, impegnata su tre fronti, si ritrova affianco un Napoli che corre in una sola competizione e con un calendario sulla carta più agevole rispetto ai nerazzurri. Un Napoli che però deve convivere con una situazione interna che alla lunga potrebbe incidere negativamente persino sulla lotta scudetto. Il futuro prossimo di Antonio Conte si sta trasformando in una telenovela dai contorni troppo incerti. Le recenti dichiarazioni del tecnico salentino poi non hanno aiutato a schiarire le nebulose idee. Un possibile, e sempre più probabile, addio al Napoli, non sembra poter offrire la necessaria tranquillità alla squadra nel momento decisivo della stagione.

Conte alla Juventus. Forse non più

Dall’addio di Thiago Motta in casa Juventus si pensa ad un nuovo tecnico in vista della prossima stagione. Igor Tudor non appare come il profilo ideale per una rifondazione. L’ennesima.

Antonio Conte, DNA bianconero, appare come il prescelto. La proprietà, rappresentata da John Elkann, sembra ormai decisa a puntare su un usato più che sicuro per la ricostruzione. Sul tecnico salentino, però, non vi è soltanto la Juventus. La conferma arriva puntuale da todofichajes.com che ci informa di come anche il Real Madrid sia sulle tracce dell’attuale tecnico del Napoli. La cocente eliminazione ai quarti di Champions League ad opera dall’Arsenal ha chiuso l’esperienza madridista di Carlo Ancelotti. Per un tecnico italiano che saluta ecco un tecnico italiano che subentra. Almeno questa è l’idea di Florentino Peres.

Il numero uno dei Bianchi di Spagna anche in passato aveva pensato all’ex tecnico di Juventus ed Inter ma si era dovuto arrendere dinanzi alla rivolta di buona parte dello spogliatoio del Real Madrid, guidata da Sergio Ramos, che aveva minacciato di andare via qualora la scelta riguardante il nuovo tecnico fosse ricaduta su Antonio Conte. Una Juventus da rifondare, un Real Madrid da rifondare. Quando si tratta di ricostruire da zero non vi è tecnico migliore di Antonio Conte. Allora quale il suo futuro prossimo, il Napoli, la Juventus o il Real Madrid?