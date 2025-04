Conte alla Juventus, svolta definitiva: i giochi sono già chiusi

Il futuro di Antonio Conte rappresenta un vero e proprio boomerang in casa Napoli: la presa di posizione rappresenta uno snodo cruciale

Brutto ma vincente. Il Napoli uscito dall’U Power Stadium con la consapevolezza di avere le gambe e la testa imballate per il testa a testa Scudetto con l’Inter, si è anche ritrovata appaiata ai nerazzurri in vetta alla classifica grazie al sigillo di Orsolini. Le ultime recenti esternazioni di Antonio Conte – però – hanno inevitabilmente spostato l’ago della bilancia (da un punto di vista mediatico) a ‘favore’ del futuro del tecnico del Napoli che, ora, è chiamato ad un vero e proprio bivio.

“Ho capito che non tutte le promesse fatte in estate qui possono essere mantenute”. Un vero e proprio avviso ai naviganti che, nel testa a testa contro l’Inter, ha caricato l’ambiente in casa di Napoli di ulteriori interrogativi circa il futuro del suo condottiero che, ricordiamolo, è legato agli Azzurri da un contratto valido per altre due stagioni. Benché sia Manna che De Laurentiis abbiano provato a gettare acqua sul fuoco nelle ultime ore, la frattura sembra essere ormai evidente. Ad ogni modo ogni discorso riguardante possibili snodi futuri è piuttosto prematuro. Sarà solo il faccia a faccia finale a scrivere una volta per tutti il lieto fine o i titoli di coda all’esperienza di Conte alle pendici del Vesuvio. La mossa della società – però – non è tardata ad arrivare.

Bomba sul futuro di Conte: “Non l’hanno mai cercato”

Secondo quanto riferito da ‘Il Mattino’ – infatti – Manna è già al lavoro per accontentare le richieste di Conte e costruire una squadra molto più vicina alle idee tattiche del suo allenatore. Consapevole dei margini di manovra dopo la cessione di Kvara e l’addio ormai certo di Osimhen, il ds del Napoli si presenta ad un restyling massiccio e ad investimenti mirati per riuscire a garantire il salto di qualità ad una rosa non sempre impattante da un punto di vista tecnico.

Servirà? Difficile dirlo. Ad ogni modo, intervenuto nel corso della diretta di Pressing, Ivan Zazzaroni ha rincarato la dose, rimarcando come né il Milan né la Juventus abbiano mossi passi concreti per cercare di convincere Conte a sposare la bontà dei rispettivi progetti. Di seguito, Zazzaroni: “È più facile che si fermi un anno piuttosto che vada da un’altra parte. Conte deve essere arrabbiato con il mondo, non ha una condizione ‘comune’ sotto questo punto di vista. Ha bisogno di quest’energia; ha capito di avere una squadra inferiore. Conte è questo. Tutti parlano di Juventus e Milan: signori, non l’hanno mai cercato”.