Dietrofront clamoroso. L’ultima squarcio di annata calcistica sembra già preannunciare la stagione che verrà. E ritorna Massimiliano Allegri.

E’ primavera. E’ tempo di iniziare a programmare la prossima stagione. A tutti i livelli, dai quadri dirigenziali a quelli tecnici. E’ così ovunque, non soltanto in Italia.

Nel tempo della programmazione ecco che alcuni nomi spuntano ripetutamente, associati ora ad una ora ad un’altra società. Nelle ultime settimane un nome è apparso frequentemente nelle cronache calcistiche. Un dirigente di spicco che per oltre un decennio ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo nella Juventus di Andrea Agnelli. La Juventus dei nove scudetti consecutivi e dell’inchiesta Prisma, riguardante le plusvalenze fittizie, che ha poi costretto l’intera dirigenza bianconera, guidata dallo stesso presidente Andrea Agnelli, alle repentine dimissioni. In quella Juventus Fabio Paratici ricopriva il ruolo di direttore sportivo e a seguito di quella inchiesta è stato prima indagato e poi condannato a 30 mesi di inibizione. La squalifica per il dirigente piacentino terminerà il prossimo 20 luglio.

Dietrofront clamoroso. Paratici porta Allegri

E del ritorno in Serie A di Fabio Paratici si è parlato, e scritto, molto nelle scorse settimane. Il suo approdo al Milan pareva cosa fatta fino al momento in cui tutto, invece, è improvvisamente saltato.

Per Fabio Paratici si è chiusa la porta della Serie A ma potrebbe riaprirsi quella della Premier League. E sempre al Tottenham. Secondo quanto riferito da tbrfootball.com, il numero uno degli Spurs, Daniel Levy, intende riportare l’ex direttore sportivo della Juventus a Londra. Il lavoro svolto da Fabio Paratici per il Tottenham è stato di assoluta qualità come testimoniano le operazioni che hanno portato a Londra giocatori come Dejan Kulusevski, Cristian Romero e Destiny Udogie.

Un ritorno al Tottenham che potrebbe addirittura spalancare le porte all’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del club londinese. Fabio Paratici e Massimiliano Allegri non si erano lasciati bene durante la loro esperienza alla Juventus ma recenti contatti sembrano aver appianato le antiche divergenze tra i due. Al punto che il dirigente piacentino vorrebbe indicare il nome del tecnico livornese a Daniel Levy come possibile prossimo allenatore degli Spurs.

C’era una volta la Juventus con Fabio Paratici e Massimiliano Allegri. Ora la coppia si può ricostituire al Tottenham. Per ricominciare a vincere. Insieme.