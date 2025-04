Donnarumma libera Svilar: accordo e firma immediata

Emergono novità di rilievo in merito ad uno dei triangoli di mercato più chiacchierati delle ultime settimane. Ecco le ultime

Il futuro dell’AS Roma appare oggi più nebuloso che mai, a causa della sapiente gestione della comunicazione di Sir Claudio, il quale ha abilmente evitato di fornire indizi concreti sul proprio erede e, di conseguenza, sulla linea di mercato che verrà adottata nel corso delle prossime settimane.

Alcune indiscrezioni esulano tuttavia dalla scelta del nuovo allenatore, poiché relative a ruoli e giocatori il cui futuro è destinato a subire cambiamenti a prescindere da chi andrà a sedersi sulla panchina giallorossa.

Tra i tanti spicca senza dubbio alcuno il misterioso avvenire di Mile Svilar, che più che legarsi alle velleità tecnico-tattiche del prossimo allenatore giallorosso sembrerebbe essere nelle mani dei vertici giallorossi, attualmente impegnati nelle trattative di rinnovo con l’entourage del serbo.

Nel caso in cui la dirigenza giallorossa non dovesse riuscire a chiudere consensualmente la revisione di un contratto attualmente sbilanciato rispetto al valore del giocatore, ecco che per Svilar si aprirebbero una lunga serie di opzioni.

Donnarumma resta a Parigi: il Milan vira su Svilar?

Il futuro di Mile Svilar potrebbe subire una serie di rapide evoluzioni in relazione a quello di Gianluigi Donnarumma e Mike Maignan, entrambi protagonisti di numerose speculazioni di mercato nelle ultime settimane. Difatti, le ultime notizie di mercato starebbero suggerendo che vi sia un possibile triangolo tra i tre estremi difensori, le cui parabole professionali andranno a influenzarsi a vicenda.

La scossa pronta a scatenare un terremoto nella massima lega italiana proviene da Parigi, dove le ultime indiscrezioni riportate da Footsur7 parrebbero suggerire che Gigio Donnarumma non abbia alcuna intenzione di abbandonare la capitale francese.

Considerando che il Milan, preparandosi all’eventualità in cui Maignan (ultimamente in calo) potesse abbandonare Milano in estate, aveva recentemente inserito il ritorno del portiere italiano nella lista dei propri desideri, ora sarà necessario ripiegare sul resto della lista dei possibili sostituti, dove spicca il nome di Mile Svilar.

Il serbo è attualmente uno dei, se non il portiere più in forma della massima lega italiana (di recente ha salvato più volte una Roma di Ranieri sempre più opaca sul piano del gioco) e, in assenza di possibilità che Donnarumma faccia ritorno a Milano, i diavoli rossoneri potrebbero affondare il colpo.