Dybala a Madrid: richiamo Champions e annuncio UFFICIALE

Dybala a Madrid. Il campione argentino è in Spagna ed è l’occasione migliore per riflettere ad alta voce sulla futuro della Roma, e non solo.

La vittoria in campionato contro il Verona ha portato in dote alla Roma due giorni di meritato riposo. Claudio Ranieri può essere soddisfatto del lavoro fin qui svolto e di come i suoi ragazzi lo abbiano seguito. Fin dal primo giorno.

Al suo arrivo a Trigoria il tecnico romano ha trovato una situazione complicata da rimetter in ordine. Un’eredità senza capo né coda che aveva portato, in soli quattro mesi, all’esonero di due tecnici. Alla fine di aprile la sua Roma si ritrova in piena corsa per un posto nella Champions League della prossima stagione. Obiettivo difficile ma certo non impossibile come lo si immaginava al suo arrivo sulla panchina giallorossa. Tra scaramanzia e scetticismo di facciata la Roma continua a coltivare l’impronunciabile sogno.

Dybala a Madrid e quel pensiero alla Champions League

Un giorno particolare questo 21 aprile 2025. Il Natale di Roma è stato infatti soffocato dalla notizia della scomparsa di Papa Francesco. Il Papa venuto dall’Argentina, innamorato, anche, del pallone.

Paulo Dybala è anche lui argentino, innamorato fin da bambino del pallone di cui è diventato uno degli interpreti più acclamati. Anche per il campione della Roma questo 21 aprile 2025 è un giorno particolare e doloroso. Motivi personali lo hanno portato a Madrid ed è nella capitale spagnola che ha appreso della grave perdita. Poi, anche per aggirare la comprensibile commozione, Paulo Dybala ha parlato della Roma e di un finale di stagione che si preannuncia elettrizzante.

La qualificazione in Champions League è l’obiettivo da raggiungere. In casa Roma c’è chi, come il direttore sportivo, Florent Ghisolfi, è pronto a scommettere sul raggiungimento dell’obiettivo e chi, invece, come l’esperto tecnico Claudio Ranieri, preferisce avanzare possibilmente a fari spenti. Paulo Dybala, dal canto suo, crede all’obiettivo massimo, tanto da dichiarare: “È difficile, ma possiamo farcela“. La Roma può farcela, magari approfittando anche di qualche ‘distrazione’ da parte delle formazioni che la precedono.

Nel giorno del profondo dolore per l’intero popolo argentino la Roma, ed il suo possibile approdo in Champions League, riportano il sorriso sul volto dell’argentino Paulo Dybala.