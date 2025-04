Juve-Roma al fotofinish, giochi chiusi: manca solo l’ufficialità

Juve-Roma al fotofinish: manca solo l’ufficialità che potrebbe portare come sappiamo al clamoroso cambio in panchina. Ecco la situazione

La verità si avvicina, è dietro l’angolo. Non si andrà sicuramente molto oltre. Nelle prossime settimane e quasi sicuramente prima della fine della stagione, o almeno queste sono le informazioni che recentemente sono arrivate, la Roma annuncerà il prossimo allenatore, quello che prenderà il posto di Claudio Ranieri.

Il nome caldo o per meglio dire uno dei nomi caldi, è quello di Stefano Pioli. Anche se sono stati pure molto chiacchierati Allegri e Sarri, ad esempio. Questi ultimi sono liberi sul mercato, quindi non ci sarebbe da trattare con nessuno, il primo invece come sappiamo è all’Al-Nassr, in Arabia Saudita. Ma, all’interno del suo contratto c’è una clausola rescissoria che gli permetterebbe di liberarsi. Oltre questa postilla nell’accordo, comunque, c’è da dire che ad un certo momento della stagione Pioli – anche per aver sostituito Ronaldo in una partita – ha rischiato l’esonero. Rimandato solamente da una serie di risultati utili di fila che hanno permesso alla squadra di risalire la classifica. Ma il futuro è incerto. Anzi, è deciso.

Pioli lascia l’Al-Nassr, decisione già presa

Sul portale goal.com in versione araba, il giornalista sportivo Mutab Al-Hazaa ha confermato che i recenti risultati positivi della squadra hanno di fatto bloccato il licenziamento di Pioli. Ma, da quelle parti, sono convinti che c’è da fare un cambio alla fine dell’anno e Pioli sarà esonerato. Quindi non ci dovrebbe essere nemmeno la necessità di pagare quella clausola per riportarlo in Italia.

Pioli, come abbiamo detto prima, è uno dei nomi maggiormente accostati alla Roma nel corso delle ultime settimane. E anche la Juve – che potrebbe dare il benservito a Tudor che ha firmato fino al Mondiale per Club, lo ha messo nel mirino. Quindi è corsa a due. E chissà chi la spunterà.