Morte Papa Francesco, rinviate le partite di Serie A: la nota UFFICIALE

Morte Papa Francesco: il Sommo Pontefice è spirato oggi all’età di 88 anni. La Lega di Serie A ha preso una decisione UFFICIALE

Questa mattina, a 88 anni, Papa Francesco è morto. Una delle figure più importanti nel Mondo è passato a miglior vita nell’anno del Giubileo. E adesso a Roma inizieranno i preparativi per il Conclave che eleggerà il nuovo Sommo Pontefice e Vescovo di Roma.

Una notizia choc, il mondo è in lutto, e che ha fatto prendere una decisione ufficiale anche alla Lega di Serie A. Sì, in questi minuti è arrivato un comunicato che rinvia tutte le partite che erano in programma oggi. “A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi”. Quindi non si gioca oggi: le 4 gare che erano in programma slittano.