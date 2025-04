Mourinho cambia subito panchina: la nuova firma fa la storia

José Mourinho è pronto a fare ancora una volta la storia, con un cambio di panchina improvviso e suggestivo: Si tratta per certi versi di un ritorno alle origini

Lo Special One potrebbe aver terminato la sua esperienza in Turchia, con il Fenerbahce avviato al secondo posto in SuperLig. Qualcuno aveva ipotizzato per lui addirittura un ritorno dalle parti della Capitale, ma in realtà ci sarebbe una chance più a Nord.

L’impresa di strappare il titolo al Galatasaray non sta riuscendo, ma José Mourinho è riuscito come al suo solito a tirar fuori il massimo dai suoi giocatori. Il Fenerbahce non era attrezzato per avere la meglio dei giallorossi di Istanbul, tra l’altro anche appoggiati da un certo potere calcistico nel paese del Bosforo. Gli unici a tenere aperte i discorsi in campionato sono stati i ragazzi di Mou, che invece non sono andati molto avanti a livello di coppe europee. La Champions è sfumata subito ai preliminari, contro il Lille, mentre in Europa League è stato indigesto il duello degli Ottavi contro il Glasgow Rangers.

Mourinho non è così sicuro di rimanere sulla panchina turca anche la prossima stagione, visto che sta cercando di guardarsi intorno, in attesa di una chiamata dai grandi club. Pur se molti sognano un suo ritorno alla Roma, in realtà non esistono chance di rivederlo a Trigoria, così come sembra difficile ipotizzare un accostamento a qualche club di Premier League.

Mourinho può essere la scelta a sorpresa dei Glasgow Rangers: duello con Gerrard

Secondo una fonte autorevole come TEAMtalk, c’è un grande progetto di rilancio in casa Glasgow Rangers. Gli scozzesi, autori dell’eliminazione di Mourinho dall’ultima edizione di Europa League (poi eliminati dall’Athletic Bilbao), starebbero pensando ad un top coach. Le suggestioni sono principalmente due: Steven Gerrard e lo stesso Mou.

Si proprio Lo Special One potrebbe essere la mossa a sorpresa per tornare a competere contro i Celtic, che in questo campionato hanno inflitto 15 punti di distacco agli storici rivali. L’altro nome sarebbe un cavallo di ritorno, visto che Gerrard ha incrociato la propria strada con Ibrox tra il 2018 e il 2021, vincendo anche il titolo nell’ultimo anno. Certo che Mourinho porterebbe un hype mediatico non indifferente. Per il portoghese sarebbe un ritorno nel calcio britannico, ma questa volta più a Nord, nel bellissimo ambiente scozzese.