Recuperi Serie A, UFFICIALE: già decise date e orari

Recuperi Serie A, è subito UFFICIALE: ecco le date e gli orari per chiudere la trentatreesima giornata di Serie A.

Questo Lunedì di Pasquetta si è aperto con una notizia di cronaca importante e certamente in grado di avere un grande impatto sul nostro Paese e nel mondo tutto, con l’annuncio della morte di Papa Francesco. Quest’ultimo, oltre a generare immediato e globale cordoglio, ha avuto un impatto anche sul mondo della Serie A, portando la Lega ad annullare e posticipare i quattro incontri in programma per quest’oggi.

Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus erano le gare rispetto alle quali prendere una decisione ponderata ma immediata, ai fini di evitare procrastinazioni di lunga gittata in una fase così delicata e di prossimità alla fine del campionato. Proprio in questi minuti, tramite una nota UFFICIALE è arrivato l’annuncio circa la data dei recuperi, fissati alla giornata di dopodomani, mercoledì 23 aprile.

Alle ore 18.30, i suddetti incontri si svolgeranno, permettendo di chiosare così la 33esima giornata di campionato.