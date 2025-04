Scambio Inter-Roma, nome mai uscito prima: l’ha chiesto Inzaghi

Scambio Inter-Roma, spunta un nome a sorpresa che infiamma il calciomercato. Lo ha chiesto direttamente Simone Inzaghi.

La settimana appena iniziata non sta lasciando alle spalle solamente le vacanze pasquali ma sta permettendo di assistere anche all’avvicinarsi di una fase a dir poco importante in campionato, per la Roma e le tante altre squadre attualmente coinvolte in una lotta per le posizioni più importanti.

Non solo, dunque, la serrata lotta al vertice tra Inter e Napoli totalmente riapertasi dopo la vittoria targata Orsolini in quel di Bologna, ma anche il trambusto in zona europea che, oltre ai giallorossi, continua a interessare i discorsi di tante altre realtà. A partire dal Milan, ieri caduto in casa contro l’Atalanta, passando per la Lazio, un Bologna sempre più lanciato e una Juventus che dovrà ben rispondere in quel di Parma ai risultati arrivati dalle tante inseguitrici per quelle speranze rimanenti finalizzate ad un approdo alla prossima Champions League.

Calciomercato Roma, suggestione Mancini per Inzaghi

Intanto, mentre il campionato continua a correre e offrire tanti spunti di interesse, non iniziano a mancare nemmeno le prime suggestioni e attenzioni di calciomercato, che in queste ore stanno interessando anche due squadre destinate a incrociarsi in quel di San Siro sabato prossimo, in una partita importantissima per i rispettivi percorsi stagionali, quali Roma e Inter.

Nello specifico, la partita di sabato rappresenterà un banco di prova nobilissimo per Dovbyk e colleghi, consapevoli di dover provare a fare risultati importanti nei big match di questo finale di stagione per arrivare a mettere le mani su un qualcosa di succulento a fine percorso.

D’altro canto, c’è un’Inter scottata per la sconfitta in extremis a Bologna, costata l’agguanto da parte del Napoli e una sovversione totale dell’attuale finale di stagione. Intanto, questa settimana che porterà a Inter-Roma si sta aprendo con un’informazione tutt’altro che banale, riportata da Calcionow.it. Stando a quanto si legge, infatti, Inzaghi avrebbe messo nel mirino anche Gianluca Mancini nella lista di nomi ideali per rinforzare la difesa per le prossime stagioni, anche ai fini di uno svecchiamento di un reparto che, con Acerbi e de Vrij, conta un’età media non proprio tenerissima.

Un nome così importante e, da questo punto di vista, sorprendente come quello di Gianluca Mancini, sempre secondo la medesima fonte, non impedisce di pensare di poterlo vedere inserito anche in discorsi a più ampio raggio. Nello specifico, la Roma resta interessata a Davide Frattesi: chissà che proprio in questa parentesi molto importante sul campo, Inter-Roma non possa giocarsi anche ai piani alti delle società con discorsi e valutazioni reciproche anche su ipotetici intrecci di calciomercato coinvolgenti più nomi. Gianluca e Davide restano, per ora, i più quotati e attraenti.