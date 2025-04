Tonali al posto di Koné: effetto domino Roma

Tonali al posto di Koné, le ultime di calciomercato infiammano la Capitale: effetto domino targato Roma.

Sono numerose le questioni con le quali la Roma è chiamata al dover fare i conti a partire dal mese di giugno in poi quando, a piazzamento avvenuto, sarà possibile valutare con maggiore calma e consapevolezza i margini di intervento da parte della società e Ghisolfi, anche in base ai dettami del nuovo allenatore.

Mentre l’attesa di questa fase interessa, infatti, la nomina del successore di Claudio Ranieri individuato in questi mesi ai piani alti di Trigoria, verosimilmente il mese di giugno catalizzerà in casa Roma un insieme di novità di non poco conto, volte a preservare l’ossatura di una squadra palesemente ripresasi ma le cui defezioni di inizio anno non possono essere in alcun modo trascurate o dimenticate per non finire al centro di valutazioni attente durante la prossima campagna acquisti.

Ecco, dunque, che anche quest’estate potrebbe sortire l’effetto di rivoluzione tra le fila giallorosse, con una gamma di entrate e uscite che grande impatto potrebbero avere in numerosi reparti della squadra, centrocampo incluso.

Calciomercato Roma, Tonali o Koné per il PSG: le ultime dalla Francia

Nello specifico, un nome destinato a non essere avulso da considerazioni e indiscrezioni è quello di Manu Koné, arrivato nella Capitale meno di un anno fa e protagonista di un grande impatto in regione mediana, grazie ad un’esplosività e un dinamismo tante volte in grado di sollevare le redini di uno dei talloni di Achille principali della rosa.

Le prestazioni di Koné, poi, non sono sempre state continuative e lo hanno visto anche oggetto di scelte non sempre prevedibili, come il suo scarso utilizzo nel doppio incrocio di Europa League con l’Athletic Club. Ranieri, bravo come al solito a usare bastone e carota, ha spesso evidenziato l’importanza del giocatore ma anche alcuni aspetti sui quali continuare a lavorare, parlando di un profilo che talvolta ha anche fatto arrabbiare il tecnico giallorosso.

Il suo valore, ad ogni modo, non resta in discussione, così come la sua centralità e importanza all’interno del progetto. A testimoniare lo spessore del centrocampista francese, oltre che alla rosa di pretendenti aggiuntesi agli interessi della Roma la scorsa estate, sono anche gli attuali accostamenti di Koné a club di grande spessore, PSG su tutti. Che i capitolini d’oltralpe stiano attenzionando il giocatore non è certamente una novità, ma secondo Live Foot i contatti potrebbero presto aumentare, alla luce dei concreti interessi del PSG.

La Roma, stando a quanto si legge, chiederebbe una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro, eventualmente bastevole per dare il via libera ad una trattativa che potrebbe innescare anche un effetto domino con Tonali, sulle cui tracce si segnalano non solo club come Manchester City, Real Madrid, Barcellona, Juventus o Bayern Monaco, ma anche lo stesso PSG. I francesi, per la zona centrale di campo, dunque, starebbero prendendo in considerazione alcuni dei profili più interessanti di questa generazione: impossibile, ad oggi, non annoverare, tra questi ultimi anche il numero 17 della Roma.