Ancelotti ha scelto il prossimo club, annuncio UFFICIALE

Ancelotti ha scelto il prossimo club: l’annuncio ufficiale del tecnico italiano è arrivato in conferenza stampa. Ecco le sue parole

Carlo Ancelotti è uno dei tanti allenatori che nel corso delle ultime settimane è stato accostato con molta insistenza alla Roma. Il suo contratto con il Real Madrid scade nel 2026, ma senza nessun titolo portato a casa – e c’è anche questa ipotesi – allora Florentino Perez potrebbe anche decidere di dare il benservito all’emiliano.

Sappiamo anche bene che la pressione che la Federazione Brasiliana sta facendo per poterlo portare sulla panchina della nazionale, è altrettanto importante. Ma di tempo per pensare a quello che potrebbe succedere ce n’è veramente poco. Domani sera i madrileni torneranno in campo in Liga e oggi Ancelotti ha parlato in conferenza stampa. E ovviamente è stata posta una domanda sul suo futuro. Le idee, Carletto, ce le ha ben chiare.

Ancelotti ha scelto il Real Madrid: “Spero di restare”

Per il suo futuro Ancelotti non ha dubbi. Almeno stando alle parole pronunciate poco fa durante l’incontro con i giornalisti in vista della trasferta di domani contro il Getafe: “Adoro stare qui. Spero duri il più a lungo possibile, è ancora una luna di miele. Sono molto contento, è vero, c’è anche molta pressione – ha detto – ma siamo alla fine della stagione. Sono contento del club, anche loro sanno che è stata una stagione difficile”.

Insomma, Ancelotti, non si vede proprio lontano dal Real Madrid. Non è detto comunque che rimanga sulla panchina, lo sappiamo come funziona in una società come quella madrilena dove ogni anno si è obbligati a vincere qualcosa anche per via dei molteplici investimenti che vengono fatti durante l’anno. La pressione piace ad Ancelotti che vorrebbe rimanere, ma da qui a dire che finirà in questo modo ce ne passa. In poche parole, la Roma, può tranquillamente rimanere alla finestra.