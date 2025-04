Dalla Juve alla Capitale: firma gratis dopo sei mesi

Il calciomercato estivo si avvicina a grandi falcate e, di conseguenza, aumentano di volume le voci e le indiscrezioni sui prossimi affari

La stagione in corso è senza dubbio alcuno una delle più controverse del recente passato bianconero, visto il perpetuo sali e scendi di emozioni che i sostenitori della Vecchia Signora hanno provato dall’inizio dell’anno.

Se ci si ferma a ragionare sui presupposti della stagione – ovvero quelli di tornare immediatamente a lottare per la cima della classifica giungendo al risultato con una filosofia calcistica ben diversa da quella di Max Allegri -, sul burrascoso svolgimento con Motta al timone e sui sorprendenti esiti, ecco che ci si trova di fronte ad un caleidoscopio piuttosto vario, a cui i vertici torinesi dovranno trovare una collocazione definitiva entro l’inizio della prossima stagione.

Difatti, anche dopo un paio di prestazioni convincenti sotto la guida Tudor, il progetto Juventus appare come una creatura pronta a subire profonde metamorfosi, per via delle scarse certezze relative a colui siederà in panchina da agosto in poi e, di conseguenza, sulle priorità in termini di entrate e uscite. Nelle ultime ore, tuttavia, sono emerse novità di rilievo sul futuro di un profilo particolarmente chiacchierato nelle ultime settimane tra i corridoi della Continassa.

Calciomercato Juve: lo Sporting su Alberto Costa

La figura in questione risponde al nome di Alberto Costa, giunto nel corso del mercato invernale dal Vitória Guimarães, per poi scivolare nelle retrovie della Vecchia Signora.

Si tratta di un esterno (oramai anche per i terzini di ruolo conviene utilizzare questo termine, poiché spesso impiegati come quinti di centrocampo e dunque particolarmente invitati a partecipare alla manovra offensiva) dalle spiccate qualità tecniche, in grado di mettere a disposizione anche una struttura fisica non indifferente (186 i centimetri di altezza).

Secondo quanto riportato da Record, vi sarebbero diverse società portoghesi intrigate dalla possibilità di accogliere in prestito il terzino portoghese classe 2003, con particolare interesse da parte dello Sporting Lisbona. In questo modo il giovane bianconero avrebbe la possibilità di trovare continuità in terra natia, per poi valutare il proprio futuro a Vinovo.