Funerali Papa Francesco, rinvio Inter-Roma UFFICIALE: le date del recupero

Ecco le ultime in merito al terremoto organizzativo che ha colpito la massima lega italiana in seguito alla scomparsa del Santo Padre

Nel corso delle ultime ore sono rimbalzate notizie discordanti in merito al possibile svolgimento del prossimo weekend della massima lega italiana, che, esattamente come il lunedì di Pasquetta appena passato, subirà diversi cambiamenti in relazione alle conseguenze relative alla scomparsa del Santo Padre.

La sensazione dominante nelle ultime ore era che la 34esima giornata si sarebbe svolta regolarmente, ad esclusione del prevedibile rinvio di Lazio-Parma a causa delle coincidenza con il funerale di Papa Francesco (il match dell’Olimpico era programmato per le 20:45 di sabato 26 aprile, ovvero lo stesso giorno del funerale del Santo Padre, il che avrebbe causato problemi di ordine pubblico nella città eterna). Qualche minuto fa, tuttavia, sono state comunicate le ultime notizie relative al nuovo calendario della Serie A, che andranno a modificare i piani di diversi club.

Terremoto Serie A, campionato fermo il 26 aprile: rinviata Inter-Roma

Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha comunicato ufficialmente l’invito a differire ogni evento sportivo programmato per sabato 26 aprile, ovvero il giorno in cui andranno a svolgersi tre partite della massima lega italiana (rispettivamente Genoa-Como alle 15:00, Inter-Roma alle 18:00 e Lazio-Parma alle 20:45).

Il campionato, dunque, si congelerà in occasione delle onoranze funebri per il Papa e, per quanto concerne il recupero del big match tra capitolini e nerazzurri, questo è quanto trapelato: il match potrebbe slittare direttamente al giorno dopo (domenica 27 aprile) oppure direttamente al 21 maggio, per via del delicato impegno che vedrà l’Inter impegnata con il Barca di Yamal il 30 aprile. Poi, nel caso in cui i nerazzurri dovessero uscire dalla Coppa Italia, ci sarebbe anche l’opzione di anticipare al 14 maggio.