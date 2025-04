Inter-Roma è già finita: la Juventus fa il pieno di talento

Inter-Roma è già finita. Sull’ormai imminente sfida di campionato tra nerazzurri e giallorossi spunta il mercato. E la Juventus.

Sono i lunghi momenti dedicati a Papa Francesco. I cinque giorni di lutto nazionale decisi dal governo dopo la scomparsa del Santo Padre, hanno mutato in corsa anche i calendari calcistici.

Le società ne hanno preso atto. Non tutte alla stessa maniera, però. C’è chi, come la Lazio e la Fiorentina, ha avuto di che dire riguardo il rinvio delle loro rispettive gare e sulle nuove date. Polemiche sterili di cui avremmo fatto volentieri a meno. Nonostante i rinvii il campionato resta ancora in attesa di dare i suoi responsi finali. La Roma sta continuando la sua preparazione in vista della difficile sfida di San Siro contro l’Inter. La sconfitta dei nerazzurri al Dall’Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano, maturata al minuto 93 e per giunta a seguito di una rimessa laterale divenuta già un caso nazionale, porrà di fronte agli uomini di Claudio Ranieri un’Inter avvelenata come non mai.

Inter-Roma è già finita: la Juventus e Giuntoli sono arrivati prima

A San Siro la Roma proverà ad allungare la sua striscia di risultati utili consecutivi. L’obiettivo, che è quasi proibito pronunciare, è comunque ben in vista ed è giusto tentare di agguantarlo fino alla fine.

Che sia o no Champions League la Roma del prossimo anno non avrà soltanto un nuovo tecnico in panchina. La società giallorossa sta monitorando diversi prospetti in grado di rafforzare, e ringiovanire, la rosa in vista della stagione 2025-26. Il nome nuovo attenzionato da Florent Ghisolfi ce lo comunica tuttojuve.com. Il profilo, in ottica mercato Roma, ma non soltanto, è quello di Emanuele Rao, classe 2006, attaccante della Spal, formazione che attualmente milita in Serie C, Girone B. Sulla giovane ala spallina non si sono concentrati soltanto gli occhi della società giallorossa. Anche la Fiorentina, nonché Inter e Juventus, sono infatti interessate al 19enne attaccante autore, fino ad ora, di 5 reti e 2 assist. Proprio Cristiano Giuntoli sembra essere in vantaggio in questa corsa ad Emanuele Rao e pronto a portare a Torino il giovane attaccante della Spal. La Next Gen come suo primo passo in bianconero.

Le prime schermaglie tra top club, con le relative ed immancabili azioni di disturbo, che fanno da gustoso antipasto alla sessione estiva di calciomercato, si possono dire iniziate.