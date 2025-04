Inter-Roma, UFFICIALE: cambia di nuovo la data

Nuovo ribaltone sul rinvio di Inter-Roma per i funerali di Papa Francesco: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla sfida tra Inzaghi e Ranieri.

La morte di Papa Francesco, al netto delle da tempo note condizioni critiche di salute, ha avuto un impatto importante a livello globale, soprattutto per il carattere inatteso che la notizia ha prontamente avuto, nella giornata di ieri. Dopo aver presenziato ad alcuni degli eventi cattolici più significativi della Pasqua, il Pontefice è finito nella giornata di ieri, nel Lunedì di Pasquetta, 21 aprile.

Oltre che al rammarico e alla tristezza del mondo cristiano e alla relativa e curiosa attesa per le scelte che adesso attendono il Vaticano in una fase storica delicata e in un momento altrettanto importantissimo per la città e il comune di Roma in quest’anno di Giubileo, la fine di Papa Francesco ha avuto un grande impatto anche sul mondo del calcio italiano, in Serie A e non solo. Come noto, nella giornata di ieri, una volta giunta la notizia, si è subito assistito alla scelta di annullare i quattro match rimanenti, riprogrammati per la giornata di domani, mercoledì 23 aprile, alle ore 18.30.

Rinvio Inter-Roma, spunta l’ipotesi deroga: si può giocare sabato alle 20.45

Archiviata questa prima problematica, intanto, anche Inter e Roma sono state toccate dalla questione, dopo essere state risparmiate dal rinvio delle rispettive gare della trentatreesima giornata, disputate tra sabato e domenica. La problematica, però, ha iniziato a riguardare lo scontro che attende Inzaghi e Ranieri questo sabato, quando le due compagini si sarebbero dovute affrontare alle ore 18.

La sovrapposizione della data dell’evento sportivo con la commemorazione dei funerali del Papa, però, ha portato allo spostamento di data e orario della partita, in una giornata che, per questo motivo, parrebbe destinare ad una vera e propria congelazione degli eventi sportivi e dello stesso mondo calcistico. Rispettivamente a Inter-Roma, però, l’ipotesi rinvio ha iniziato sin da subito ad assumere contorni delicati, alla luce dei difficili incastri che permettano degno e doveroso recupero alla squadra di Inzaghi per la gara di Champions League con il Barcellona.

A tal proposito, come scrive Daniele Mari, si starebbe in queste ore lavorando per permettere di giocare Inter-Roma entro la giornata di sabato, al fine di non danneggiare i nerazzurri in Champions League. Sempre secondo la medesima fonte, questi tentativi potrebbero non essere di successo ma, proprio in questi minuti, anche La Gazzetta dello Sport aveva riportato un aggiornamento non poco significativo. Stando a quanto si legge, infatti, starebbe spuntando l’ipotesi deroga, con l’opportunità di giocare la gara di sera, alle ore 20.45.

La conferma è quindi arrivata poco dopo la circolazione delle prime notizie a riguardo, con l’ufficialità di posticipare di meno di tre ore Inter-Roma, che si giocherà sabato alle ore 20.45. Amen.