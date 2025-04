La Juve molla Conte e scippa il Milan: ecco l’erede di Tudor

La Juventus molla Conte ed è pronta a scippare il Milan: i bianconeri sono alla ricerca dell’erede di Tudor. Ecco il profilo che i bianconeri starebbero seguendo

Quando la Juve ha esonerato Thiago Motta ha preso Igor Tudor pensando ad un tecnico come traghettatore in attesa, ovviamente, di una decisione per la prossima stagione. Uno dei nomi più caldi è quello di Antonio Conte, ormai ai ferri corti con De Laurentiis: il pugliese non perde occasione per lanciare frecciatine e l’addio alla fine di una sola annata appare già scritto. Un film già visto, dicono in molti.

E secondo gli esperti di mercato alla finestra ci sarebbe proprio la Juventus. Certo, se Tudor dovesse conquistare un posto nella prossima Champions League e far disputare alla squadra un mondiale per club all’altezza della situazione, allora tutto potrebbe cambiare. Ma le voci che girano intorno al futuro della panchina della Juventus non si arrestano in nessun modo. E, dalla Francia, arriva una bomba davvero clamorosa che riguarda appunto il prossimo allenatore dei bianconeri.

La Juve molla Conte: interesse per De Zerbi

Accostato con molta insistenza alla panchina del Milan, Roberto De Zerbi attualmente guida il Marsiglia ed è in piena corsa per una qualificazione alla prossima Champions League. Ma dentro la società francese sono stati diversi i momenti ricchi di tensione, uno un paio di settimane fa con un vero e proprio ammutinamento da parte dei giocatori nei confronti dell’allenatore. Una pentola a pressione pronta a scoppiare quindi anche in caso di qualificazione alla massima competizione europea, si potrebbe consumare un addio.

E la Juve ci starebbe pensando, anche se viste come sono andate le cose quando il club ha deciso di prendere dei tecnici “diversi”, in questo caso poco pragmatici, la scelta pare abbastanza rischiosa. Ma De Zerbi comunque sta dimostrando in giro per l’Europa di avere un carattere abbastanza forte per poter redimere sul nascere ogni tensione. Certo, ogni tanto si va oltre, ma nonostante tutto quello che è venuto fuori i bianconeri ci starebbero pensando. Sarebbe un vero e proprio scippo al Milan e forse anche alla Roma. Sì, perché De Zerbi come vi abbiamo riportato nel corso delle ultime settimane e non solo è stato accostato anche ai giallorossi.