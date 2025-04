Recupero Inter-Roma: data UFFICIALE e rifiuto choc

Recupero Inter-Roma, è bufera totale. Data rifiutata e la data della partita che dovrà essere riprogrammata è ancora in alto mare. Ecco la situazione

La morte del Papa ha stravolto non solo tutti i cattolici, da ieri sotto choc per una dipartita arrivata in maniera improvvisa, ma anche il mondo del pallone. Intanto come sappiamo le gare di Serie A che erano in programma ieri sono state rinviate a domani con inizio alle 18:30, e già sappiamo, pure, che sabato in occasione dei funerali di Papa Francesco il campionato si fermerà di nuovo.

C’è un però: in Italia abbiamo una squadra, l’Inter, che non solo sarà impegnata domani sera contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma che la prossima settimana si giocherà la semifinale, in questo caso d’andata, di Champions League contro il Barcellona. Al momento, visto lo stop, l’ipotesi è quella che il match contro la Roma che come sappiamo inizialmente era in programma sabato alle 18 venga riprogrammato domenica mattina alle 12:30.

Recupero Inter-Roma, è bufera

Ma questo non darebbe sicuramente la possibilità alla squadra di Simone Inzaghi, l’unica rimasta in Europa come detto prima, di recuperare al meglio per affrontare nel migliore dei modi una gara difficilissima contro i catalani di Flick. Un tema, questo, che sta tenendo molto banco in queste ore anche nelle radio romane. Ad esempio, Furio Focolari, intervenuto a Radio Radio, ha detto questo.

“In Norvegia il Bodo – ha esordito – ha avuto un turno di riposo tra le due partite contro la Lazio. E noi non diamo una mano all’Inter invece di farlo. L’Inter – ha continuato – non deve accettare di giocare in nessun modo domenica”. Insomma, una situazione difficilissima, con una decisione che dovrà essere presa per forza di cose nello spazio di pochissimo tempo. Non solo ne va della regolarità del campionato, anche in chiave qualificazione europea, ma anche per il proseguo della squadra di Inzaghi in Champions League. In ogni caso, sulla data del recupero, non ci dovrebbero essere dubbi per un motivo: il Viminale in una nota pubblicata sul proprio sito ha scritto che è vietata la vendita dei biglietti per i residenti nel Lazio, scrivendo che il match è in programma il 27 aprile. Si attende, insomma, solo l’ufficialità della Lega.