Rinvio Inter-Roma, la decisione UFFICIALE della Lega

Giungono nuovi aggiornamenti in merito alle tanto chiacchierate modifiche al calendario in seguito dalla scomparsa del Papa.

Insieme al resto della penisola, e per certi versi del mondo intero, anche la massima lega italiana ha subito un terremoto in seguito alla scomparsa del Santo Padre, in grado di modificare radicalmente il calendario della Serie A.

La parte sinistra della classifica, complice la presenza delle fasi finali delle varie Coppe europee e dello svilupparsi della lotta per i vari obiettivi del campionato, è attualmente nel momento più delicato della stagione e ogni rinvio e successivo spostamento rappresenta potenzialmente una poderosa scossa capace di riscrivere radicalmente la tabella di marcia delle varie formazioni coinvolte.

Adesso, dopo il poderoso rinvio delle partite precedentemente programmate per il lunedì di Pasquetta, sono giunte novità di rilievo anche sulla prossimo giornata di Serie A, anch’essa pronta a subire una metamorfosi della programmazione per via dei funerali di Papa Francesco.

Cambia ancora il calendario della Serie A: ecco le ultime

Secondo le ultime informazioni trapelate i funerali dovrebbero svolgersi sabato 26 aprile, il che avrebbe spinto la Lega Serie A a posticipare il match tra la Lazio e il Parma – precedentemente programmato allo Stadio Olimpico alle 20:45 – ma non il big match di San Siro tra Inter e Roma delle 18:00.

Se nel caso dei biancocelesti è probabile che la partita venga posticipata, anche e soprattutto per motivi di ordine pubblico (lo Stadio Olimpico non dista molto dalle zone più centrali della città eterna), per i giallorossi e i nerazzurri – gli uomini di Inzaghi potrebbero giocarsi letteralmente il campionato nel match con i capitolini – è più probabile che si andrà per un regolare svolgimento, anche per via dell’altrettanto fondamentale partita che vedrà i milanesi impegnati in terra blaugrana con il Barca di Lamin Yamal la settimana dopo. Comunque, anche in caso di rinvio, il match tra milanesi e capitolini non potrebbe disputarsi lunedì, dato che mercoledì c’è barcellona-inter e i nerazzurri non avrebbero le canoniche 72 ore di riposto tra un match e l’altro. Dunque, allo stato attuale, l’ipotesi delle conferma a sabato resta la più accreditata.