Roma e Milan, scambio saltato: operazione bis coi bianconeri

La finestra di mercato estiva si prepara a smuovere con particolare vigore l’attuale assetto della Serie A, che subirà inevitabilemnte una rivoluzione

Manca sempre meno all’inizio del tanto atteso calciomercato estivo e, da adesso alla fine della stagione calcistica, sarà a dir poco necessario comprendere con precisione le esigenze più incombenti, così da giungere al primo giorno di mercato con le idee chiare.

Per la Roma di Sir Claudio Ranieri, come per gran parte delle big della parte sinistra della classifica, la disamina degli affari in entrata e uscita da compiere si sta complicando a causa del tema ‘nuovo allenatore’, sul quale andranno a confluire la gran parte dei ragionamenti per definire con più cura e precisione le esigenze in termini di rosa.

I giallorossi dovranno anche risolvere il massiccio nodo relativo ai vari prestiti in uscita e in entrata, tra i quali spiccano senza dubbio i due attualmente in atto con il Milan. Stiamo naturalmente facendo riferimento a quelli relativi a Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham, su cui, nelle ultime ore, sono giunti degli aggiornamenti di rilievo.

Saelemaekers mania in Premier: nuova contendente

La stagione di Alexis Saelemaekers in maglia giallorossa ha permesso al grande pubblico di saggiare definitivamente le luccicanti qualità di un giocatore semplicemente fantastico, il cui luccicante rendimento in terra capitolina ha intrigato i vertici giallorossi, stuzzicati nelle scorse settimane dalla possibilità di compiere un’operazione congiunta con il definitivo approdo di Abraham a Milano (anche il centravanti inglese sembrerebbe aver ritrovato una dimensione favorevole all’espressione delle qualità che lo fecero brillare nella sua prima stagione in giallorosso).

Nel caso di Saelamekers, tuttavia, sembrerebbero essere subentrate una paio di contendenti europee ben più propense rispetto ai giallorossi a pagare i 20 milioni di euro richiesti dai dirigenti rossoneri. Si tratta del Nottingham Forest di Lina Souloukou – il cui interesse era già esplicito nelle scorse settimane – e del Newcastle, le cui avance sono state riportate stamane da Il Messaggero. Entrambe le società britanniche sono infatti intrigate dalle ormai evidenti virtù di un calciatore tanto tecnico quanto concreto in termini di intensità, capace di spaziare per il rettangolo verde a causa di una versatilità fuori dal comune.