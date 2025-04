Tonali alla Juve, affare chiuso: bomba da 80 milioni

Tonali alla Juventus, bomba da 80 milioni di euro e affare già chiuso: le ultime di calciomercato sull’operato di Giuntoli e non solo.

Le questioni di calciomercato in grado di tenere elevata l’attenzione in Serie A sono numerose e abbracciano una pluralità di aspetti e squadre, con ripercussioni future strettamente legate all’attuale cammino di chi, come Napoli o Inter si stia giocando il campionato.

Ad oggi, però, la corsa maggiormente serrata e in grado di tenere elevate le aspettative e le attenzioni è quella legata ai piazzamenti europei, altresì coinvolgente la Roma di Ranieri e tante altre squadre non ancora certe di un piazzamento in Champions League o in una delle rimanenti manifestazioni continentali cadette.

Arrivare in Champions o Europa League, come ammesso dallo stesso Ranieri, sarebbe in casa Roma importante per motivi diversi ma tutt’altro che snobbabili, anche alla luce delle ripercussioni economiche che una qualificazione europea avrebbe sulle casse di un club come quello giallorosso. Pienamente coinvolta in queste dinamiche, però, risulta anche la Juventus non più di Thiago Motta, passata a inizio primavera nelle mani di Igor Tudor, almeno fino alla conclusione di questa stagione.

Mentre la posizione del nuovo mister pare essere ancora legata proprio al piazzamento in Champions, oltre che a quei numerosi incastri relativi al valzer di panchine, l’unica certezza in quel di Torino, ora come ora, pare interessare il fatto che l’operato di Cristiano Giuntoli potrebbe prossimamente passare anche per le opportunità economiche assicurate dal piazzamento finale della Juventus.

Tonali, 80 milioni e niente Juventus: il Real Madrid non perde tempo

Questa stagione, infatti, ha conferito consapevolezza rispetto agli errori compiuti la scorsa estate, con la dirigenza chiamata a limare la squadra. Tra i nomi più caldi e che ormai non più da poco tempo stanno infiammando aspettative e attese dei tifosi, figura anche quello di Sandro Tonali, protagonista di un grande impatto e di un’evidente crescita di rendimento con la maglia del Newcastle in questi quasi due anni coi bianconeri d’oltremanica.

Questi fattori, insieme ad un valore già ampiamente mostrato a Milano, stanno contribuendo ad ampliare la rosa di squadre lui interessate, con avances da parte di top club tra cui anche lo stesso PSG o Barcellona e Manchester City. Secondo quanto emerso dalle ultime notizie in Spagna, prontamente riprese dalle colonne di chi, come TeamTalk, sia molto vicino alle dinamiche inglesi, il futuro di Tonali potrebbe, però, essere in uno dei migliori club al mondo.

Dopo le notizie già riferite sugli interessi del Real Madrid, infatti, giungono aggiornamenti circa la possibilità di assistere prossimamente ad un’offerta soddisfacente per il Newcastle, secondo il quale il valore di Tonali è di circa 69 milioni di sterline. Tradotto, convertito ed esplicitato: Tonali, ad oggi, costa 80 milioni di euro: una cifra forse spaventosa per la Juventus ma che, stando a quanto riferito, non parrebbe allarmare di molto il Real Madrid, seriamente intenzionato a mettere le mani su Tonali quest’estate.