Addio Svilar, interviene Mendes: firma da 40 milioni e clausola aggirata

Addio Svilar. Il futuro del numero uno giallorosso inquieta non poco la Roma ed i suoi tifosi. Un destino che appare già segnato.

In casa Roma il prossimo appuntamento di campionato è fissato per domenica prossima quando allo Stadio San Siro i giallorossi incontreranno l’Inter. Calcio di inizio alle ore 15.00.

La formazione di Claudio Ranieri incontrerà un’Inter reduce prima dalla sconfitta in campionato contro il Bologna e poi dal derby valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Una formazione nerazzurra che, nonostante l’inevitabile stanchezza, prova ad inseguire tutti gli obiettivi prefissati. La Roma, dal canto suo, non vuole perdere la possibilità di rimanere agganciata al treno Champions League ancora composto da numerosi vagoni. Dal prossimo 1° luglio Claudio Ranieri non sarà più il tecnico della Roma mentre la permanenza in maglia giallorossa di diversi giocatori dipenderà molto dai risultati che si andranno a conseguire da qui al termine della stagione.

E nelle segrete stanze si pianifica il futuro.

Addio Svilar, ma è davvero così?

Un futuro che in casa giallorossa si vorrebbe ripartisse da Mile Svilar. Il numero uno belga naturalizzato serbo, classe 1999, rappresenta uno dei colpi di mercato più di rilevo degli ultimi anni, e non soltanto in casa Roma.

Un portiere le cui qualità non sono sfuggite ad alcuni top club europei. Il Manchester City di Pep Guardiola ha da tempo messo gli occhi sul numero uno giallorosso. Secondo quanto risulta a Florian Plettemberg qualcosa starebbe però mutando all’interno delle scelte mercantili dei Cityzens. Se infatti l’attuale numero uno del Manchester City, Ederson, sembra in procinto di lasciare il club inglese, il nome scelto come suo sostituto sarebbe quello di: “Diogo Costa. Sono in corso colloqui e trattative con il 25enne portiere dell’FC Porto“.

A rafforzare tale ipotesi vi sono inoltre le novità forniteci da Santi Aouna che parla di un Jorge Mendes intento a trovare un accordo per pagare la clausola di uscita di Diogo Costa. Il portiere portoghese ha già dato il suo assenso al trasferimento al City e l’operazione potrebbe pertanto chiudersi per una cifra attorno ai 40 milioni di euro. Qualcosa si muove attorno al nome del nuovo portiere del Manchester City e non quello è Mile Svilar. La Roma sta pianificando il suo futuro. Con Mile Svilar è certamente più roseo.