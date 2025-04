Alla scoperta di Corredera: il nuovo attaccante della Roma

La Roma ha chiuso un colpo in prospettiva che può fare la differenza per il futuro: dalla Spagna arriva il classe 2009 Miguel Romero Corredera, considerato uno dei migliori prospetti iberici

Ghisolfi è stato bravo ad anticipare altri club blasonati come il Real Madrid e l’Atletico, facendo firmare per tre anni il ragazzo con le giovanili giallorosse. Ora passerà sotto la supervisione di Alberto De Rossi, che pian piano lo farà inserire a Trigoria. A soli 15 anni ha già esordito in prima squadra.

Quando si parla di scouting e del lavoro che deve essere svolto per anticipare la concorrenza dei grandi club viene sempre in mente quello che fanno piazze come l’Udinese, l’Atalanta o anche il Bologna. D’Amico, Sartori, i Pozzo, sono tutti bravissimi a muoversi sui ragazzi giovanissimi, intuendone il talento e portandoseli a casa ancora da sgrezzare. Questa volta è stata la Roma a piazzare un colpo in questo stile, anticipando anche una concorrenza molto agguerrita e con la speranza di aver preso il futuro centravanti.

Stiamo parlando del 2009 Miguel Romero Corredera del Las Rozas, che come riporta il sito relevo.com, ha chiuso l’accordo con la Roma per i prossimi tre anni. Corredera ha segnato nella formazione giovanile Cadete A (la Primavera) 14 gol in 21 partite quest’anno e ha avuto anche la chance di esordire in prima squadra. Addirittura in Spagna lo hanno paragonato per caratteristiche a Karim Benzema, ovviamente con le debite proporzioni.

Quello che sembra essere interessante è notare che sul ragazzo si erano già avvicinate grandi squadre come Real e Atletico Madrid. Ma andiamo a vedere meglio perché la Roma ha deciso di anticipare tutti e assicurarsi Miguel Romero Corredera, analizzandone le caratteristiche principali.

Stiamo parlando di un ragazzo di 15 anni già ben strutturato fisicamente, di piede mancino, con ottima tecnica e buone qualità atletiche. Veloce nell’attaccare la profondità, dotato di un calcio secco e preciso, ha anche una buona visione di gioco, che lo rendono una sorta di regista offensivo. Quello su cui deve lavorare è l’utilizzo del piede destro, la bravura nel giocare spalle alla porta e nel venire incontro ai compagni. Il paragone con Benzema è sicuramente molto impegnativo ma può aiutarci a capire lo stile del calciatore. In Spagna sono sicuri che possa essere uno dei migliori attaccanti nazionali del futuro e ci stanno puntando forte.