Bufera in Serie A, partita sospesa: è successo di tutto

Non è affatto passata inosservato quanto successo in uno dei recuperi della sfida di Serie A: ecco tutti i dettagli

Le quattro gare di Serie A rinviate la scorsa domenica si stanno disputando proprio in questi istanti. Come noto, si tratta di match molto importanti soprattutto per la corsa Champions visto che sono impegnate Juventus, Lazio e Fiorentina, a caccia di punti pesanti per provare a puntellare la corsa al quarto posto.

Le partite sono iniziate subito a ritmi molto alti con capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra. In particolare, l’incontro finito sotto la luce dei riflettori – suo malgrado – è quello del ‘Ferraris’ tra Genoa e Lazio. Poco dopo il quarto d’ora di gioco, infatti, la gara è stata momentaneamente sospesa a causa del lancio di fumogeni provenienti dalla Gradinata Nord. Il fumo troppo intenso ha ridotto la visibilità al punto da spingere Ayroldi ad interrompere l’incontro per circa 4 minuti.

Lasso di tempo durante il quale il direttore di gara Ayroldi ha parlato in maniera fitta prima con i due allenatori e poi con Guendouzi e Rovella. La tensione in campo è stata piuttosto palpabile visto quanto stava succedendo sugli spalti. Più nello specifico, secondo quanto evidenziato da DAZN, uno dei fumogeni avrebbe colpito l’estremo difensore della Lazio, Mandas. Uno scenario che, se dovesse essere confermato, spalancherebbe le porte a nuove vibranti polemiche. Alla fine, però, la situazione è rientrata e il direttore di gara ha ordinato la ripresa dell’incontro. Dopo qualche giro di lancette, è arrivata la rete del vantaggio biancoceleste griffata Castellanos.