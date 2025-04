Calciomercato Roma, 8 milioni e clausola eliminata

Ecco le ultime in merito al tanto chiacchierato calciomercato che attende la Roma di Sir Claudio Ranieri al termine della stagione

Il calciomercato estivo che attende i giallorossi è senza dubbio alcuno uno dei più attesi tra le varie big italiane, dato che all’addio di Sir Claudio seguirà l’ennesima rivoluzione dell’organico e dell’organigramma giallorosso.

L’approdo di un nuovo allenatore non significherà semplicemente l’introduzione di novità sul piano squisitamente tattico, ma anche e soprattutto un lavoro di fino da parte dei vertici giallorossi per plasmare nel corso dell’estate la rosa più compatibile possibile alle velleità tattiche dell’allenatore che verrà.

È scontato in tal senso specificare come una dirigenza dovrà muoversi in maniera ben diversa nel caso in cui in panchina ci si trovi, ad esempio, con Maurizio Sarri – la cui fitta e raffinata trama necessità di numerosi calciatori di qualità – o con Massimiliano Allegri, il cui approccio concreto beneficerebbe di calciatori magari meno raffinati ma più propensi al sacrificio come Mario Mandžukić.

Sir Claudio in tal senso dovrà necessariamente fornire indicazioni precise e dettagliate, così da comprendere con maggior precisione le mossa da compiere sia in entrata che in uscita. Intanto nelle ultime ore sono emerse novità di rilievo su uno dei profili in bilico nella rosa giallorossa.

Il Benfica punta forte su Dahl: plusvalenza Roma ad un passo

Il profilo in questione risponde al nome di Samuel Dahl, partito in prestito al Benfica nel corso del mercato invernale e divenuto nel corso delle settimane una pedina preziosa dello scacchiere portoghese.

I biancorossi di Lisbona avrebbero infatti intenzione di prolungare l’esperienza dell’esterno classe 2003 nel proprio centro sportivo, andando a prelevare definitivamente il cartellino dello svedese dalla cassaforte giallorossa.

Considerando che l’opzione per l’acquisto definitivo è fissata a 8 milioni di euro e la Roma al tempo lo pagò 4, è probabile che i giallorossi non faranno carte false per trattenerlo.

I portoghesi, dal canto loro, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbero intenzione di eliminare quella clausola che permetterebbe alla Roma di godere di un 20% sulla plusvalenza derivante da una futura rivendita.