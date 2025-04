Calciomercato Roma, accordo bianconero per il bomber

La Roma sta sondando diverse strade per rinforzare il proprio attacco ma su un profilo deve alzare bandiera bianca: c’è l’accordo con i bianconeri

Ghisolfi e Ranieri sanno di dover aggiungere gol al proprio roster e per farlo stanno cercando nomi con determinate caratteristiche. Il reparto scouting si sta impegnando nel vedere i migliori prospetti nei vari campionati europei e c’era un bomber particolarmente gradito, che probabilmente volerà in Premier League.

La richiesta di Ranieri è stata chiara a Ghisolfi: serve aggiungere gol a questa rosa in vista della prossima stagione. Il tecnico romano ha capito nei mesi di permanenza a Trigoria quali erano i problemi di una rosa che presenta alcune lacune importanti. Sia a centrocampo che in attacco serve gente che abbia confidenza con la rete e che sappia essere fredda sotto porta. Il ds francese per questo stava pensando a Sem Steijn per il ruolo di trequartista sotto punta, magari per andare a prendere il posto di Pellegrini.

Per quanto riguarda invece la questione bomber, andrà affiancato un nome di buon livello a Dovbyk, oltre a Shomurodov, che può partire o restare come terza alternativa. Ghisolfi sta sondando il mercato europeo alla ricerca di qualcuno in grado di fare la differenza e di nomi ce ne sono diversi. In particolar modo piace il numero 9 dello Strasburgo, ovvero Emanuel Emegha, che quest’anno sta segnando con buona continuità.

La Roma deve fare i conti con una folta concorrenza per Emegha: spuntano due club di Premier

Emegha è stato acquistato dai francesi nel 2023 dallo Sturm Graz per 13 milioni di euro e in questa stagione ha messo a segno 13 gol in 25 partite. Considerando che si tratta di un ragazzo classe 2003 non è davvero male. In Ligue 1 si trova al quinto posto della classifica marcatori e ha tutti i numeri per fare ancora meglio in futuro. Il ragazzo nato in Olanda ma con origine nigeriana, è molto alto (196 cm) ma ha una buona agilità. Su di lui ci sono alcuni club inglesi, tra cui il Chelsea, visto che la società che controlla lo Strasburgo, la BlueCo, è proprietaria anche dei londinesi.

A quanto sembra però, secondo quanto riportato dalla stampa britannica, ci sarebbe forte anche il Newcastle su Emegha. I bianconeri rischiano di perdere Isak in estate e potrebbero investire sul giocatore dello Strasburgo per sostituirlo. Qualora arrivasse un’offerta importante per il classe 2003 la Roma sarebbe automaticamente esclusa, considerando che più di 20 milioni non potrà spendere per un altro attaccante.